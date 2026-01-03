Svako vidi zeleni krug na ovoj slici: Ali ako uočite i skriveni broj, vaš IQ je iznad prosečnog

Rešite ovu iluziju za 7 sekundi! Svako vidi zeleni krug, ali samo natprosečni geniji uoče skriveni broj. Da li ste to možda vi? (foto)

Imate samo 7 sekundi da uočite skriveni broj u zelenom krugu- ako uspete, IQ vam je iznad prosečnog!

Ova zapanjujuća optička iluzija zbunila je ljubitelje zagonetki koji se bore da pronađu odgovor – ali da li imate ono što je potrebno?

Ako možete da uočite tajni broj u ovoj mozgalici u roku od sedam sekundi, možda imate savršen vid i visok IQ.

Test Your Eye Comment that Hidden Number. 👍 🔥 Posted by Game Yetu on Tuesday, April 9, 2019

Svi mogu da vide neonski zeleni krug – ali samo pojedinci sa super visokim koeficijentom inteligencije mogu da reše ovu zeznutu iluziju. Slika može izgledati jednostavno, ali unutra se krije dvocifreni broj.

Da li možete da odredite koji se broj krije u centru kruga?

U početku može izgledati pomalo zastrašujuće, ali ključ je pažljivo ispitati svaki deo scene.

Budite brzi, sat otkucava i imate samo sedam sekundi!

Pre nego što otkrijete rešenje…

Da li ste pokušali da se odmaknete od ekrana ili da promenite ugao gledanja? Ponekad, optička iluzija zahteva da promenite perspektivu! Mnogi ljudi moraju da se vrate na sliku bar dva puta pre nego što uoče šta se zaista krije unutar zelenog kruga. Dajte sebi još jednu šansu pre nego što pređete na odgovor!

Ukoliko se i dalje mučite, broj 55 je u pitanju.

Jeste li rešili zagonetku i pronašli skriveni broj za 7 sekundi? Podelite iluziju i izazovite prijatelje!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com