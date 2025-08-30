Svi ljudi posmatraju u neverici ovu fotku s mora iz 70ih: Posebno se uočava jedan detalj

Svi ljudi posmatraju u neverici ovu fotku s mora iz 70ih godina, a posebno se uočava jedan detalj!

Na slikama plaža iz 70-ih godina, svi izgledaju vitko i u formi. Britanski istraživač, Džordž Monbio, postavio je ovo pitanje i započeo diskusiju na Twitteru. Otkrio je da su ljudi tada zapravo jeli više, ali je nešto drugo promenilo igru – šećer.

In this photo, from 1976, almost everyone is what we would now call slim. So what has happened? A sudden loss of willpower, as some rightwing journos claim? No. An obesogenic environment created by junk food manufacturers and their advertisers. pic.twitter.com/DmzxsD5VLz — George Monbiot (@GeorgeMonbiot) July 26, 2018

Monbiot je istražio navike ishrane i vežbanja, otkrivajući da su ljudi tokom 70-ih godina zaista unosili više hrane. Fizički radnici su radili teže i napornije nego danas. Deca se danas kreću koliko i pre 50 godina. Međutim, ključna razlika leži u vrsti hrane koju su konzumirali. Danas se više poseže za slatkišima i grickalicama, dok se konzumacija šećera putem pića i poslastica dramatično povećala, prenosi blic.rs.

„Stvari počinju da vam budu jasne kada detaljno pogledate podatke o ishrani. Da, 1976. smo jeli više, ali drugačije. Danas po osobi kupujemo duplo manje svežeg mleka, ali pet puta više jogurta, tri puta više sladoleda i – gledajte – 39 puta više mlečnih dezerta. Kupujemo duplo manje jaja nego 1976. godine, ali za trećinu više žitarica za doručak i duplo više grickalica od žitarica, duplo manje krompira, a tri puta više čipsa.“

Everyone was hot and healthy before the 1970s. WTF happened? pic.twitter.com/J76AjDPr9c — Carnivore Aurelius ©🥩 ☀️🦙 (@AlpacaAurelius) May 23, 2022

Dok je direktna konzumacija šećera opala, unos šećera putem pića i slatkiša je značajno porastao. To je dovelo do naglog porasta unosa šećera, što mnogi smatraju ključnim faktorom za porast gojaznosti. Monbiot ističe da su promene u ishrani, posebno u pogledu dodatog šećera, glavni krivac za promene u težini i izgledu ljudi tokom proteklih decenija.

