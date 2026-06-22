Nikola Tesla je davno upozorio: Ove 3 stvari će uništiti čovečanstvo, a jedna se već dešava

Teslina tri upozorenja zvuče kao da su napisana juče, a stara su skoro vek. Pročitajte koje zablude je izdvojio i zašto treća peče najviše.

Teslina tri upozorenja nisu predviđanje smaka sveta, nego spisak triju zabluda za koje je tvrdio da koče napredak čoveka. Najčešće se citira da je Nikola Tesla izdvojio tri pogrešna ubeđenja: o svemiru, o bolesti i o energiji. Prvo zvuči apstraktno. Treće već boli.

Tesla nije ostavio uredno potpisan dokument pod naslovom „tri zablude“, pa se ovaj spisak prenosi kroz citate i prepričavanja, često bez izvora. Zato ga vredi čitati kao njegov način razmišljanja, a ne kao overeni testament. A taj način razmišljanja je i danas neugodno tačan.

1. Svemir kao prazna, mrtva crna kutija

Tesla je odbacivao sliku svemira kao hladnog vakuuma bez energije i materije. Verovao je da je prostor pun energije koju čovek tek treba da nauči da koristi. Današnja fizika govori o tamnoj energiji i tamnoj materiji koje čine oko 95 odsto kosmosa, a niko ne ume jasno da kaže šta su. Čovek koji je umro 1943. godine pokazao je prstom na rupu koju nauka ni 2026. nije zatvorila.

2. Lečimo posledicu, a ne uzrok

Najveća greška u medicini, po Teslinom shvatanju, jeste pogrešno razumevanje kako bolest uopšte nastaje. Iz tog nerazumevanja, govorio je, izrasta i pogrešno lečenje. Zanimljivo je koliko se to slaže sa modernom pričom o prevenciji. Bolnice su pune ljudi koji godinama gase požar tabletama, umesto da su ranije ugasili šibicu koja ga je zapalila.

3. Uzimamo mrvice, a glavno jelo ne vidimo

Tesla je tvrdio da je čovek tek zagrebao površinu energije i da poznaje samo nekoliko njenih oblika. Električnu, toplotnu, sunčevu i energiju vetra koristi, dok ostalo ostaje netaknuto i nepoznato. To je suština njegovog upozorenja o energiji.

Najveći problem nije to što ne znamo dovoljno. Problem je što mislimo da znamo. Struju, sunce i vetar tretiramo kao gotovo celu priču, a Tesla je celog života ponavljao da je to tek predjelo. Njegov rad na bežičnom prenosu energije i kula Vorden Klif na Long Ajlendu bili su pokušaj da to dokaže, projekat koji je propao kada je ostao bez novca.

Zašto treća zabluda danas peče najviše

Energetske krize, skokovi cena struje i svađe oko nafte i gasa deo su svakodnevice. Svet se i dalje grebe oko nekoliko izvora koje Tesla naziva samo početkom. Upravo zato treća stavka deluje najsvežije od svih, kao da je upozorenje pisano za jutrošnje vesti, a ne pre skoro sto godina.

Vredi reći i ovo: lako je posle svega proglasiti nekoga prorokom. Tesline ideje o slobodnoj energiji ostale su neostvarene, a deo onoga što mu se pripisuje verovatno je dodat naknadno. Ali sama jezgra, da čovek precenjuje koliko razume svemir, telo i energiju, teško da je pogrešna.

Koje vam od ova Teslina tri upozorenja deluje najopasnije danas, i da li mislite da je Tesli sve to zaista pripisano s pravom?

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