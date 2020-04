Test koji otkriva nešto vrlo ZANIMLJIVO o vama (foto)

Odaberite jednu od četiri krune i saznajte nešto više o svojoj ličnosti!

Kruna 1.

Pravi ste vulkan: Spolja ste mirni i neupadljivi, ali unutar vas peni besno more strasti. Ipak, uvek kontrolišete svoje emocije. Pustite ih ponekad na površinu, nemojte stalno da se suzdržavate – to neće dovesti ni do čega dobrog.

Vatra koja gori u vašim očima privlači osobe suprotnog pola, ali vaša spoljašnja hladnoća drži ih na udaljenosti. Mnogi se ustručavaju da učine prvi korak. Siđite s vremena na vreme s pijedestala, tako ćete imati više šanse za draga poznanstva.

Kruna 2.

Vrlo ste ljubazni i nežni, volite da pomažete drugima i ljudi vas izuzetno cene zbog toga.

Osobe suprotnog pola vas obožavaju. Ali ponekad ste previše ljubazni s njima pa neki to mogu pogrešno da protumače i iskoriste. Ne dozvolite da vam se takvi pojedinci nalaze u životu.

Kruna 3.

Uvek ste sigurni u sebe i znate kako da zadržute kontrolu u svakoj situaciji. Imate vrlo jaku intuiciju i zahvaljujući njoj često dođete na pravo mesto u pravo vreme. Znate da postavite ciljeve i pravilno ih ostvarite. Imate mnogo interesa, a zajednički jezik pronalazite s gotovo bilo kojom osobom.

Zahvaljujući vašoj ljubaznosti, lako stičete nove prijatelje. Osobe suprotnog pola ponekad se prema vama ponašaju isključivo na prijateljski način – pokušajte češće da pokazujete svoju nežnu stranu, te je začinite s malo koketiranja.

Kruna 4.

Vi ste prava dama/gospodin, sa stvarnim aristokratskim navikama. Uvek ostvarujte svoje ciljeve i ne prebacujete odgovornost na druge. Vaša reč je zakon. U isto vreme se dirljivo brinete o svojim dragim ljudima i uvek pokušavate da obratite pažnju na njih.

Porodica vam je na prvom mestu, a pogotovo vam je važna majka. Pored vas su najuspešnije osobe, znate kako da privučete najbolje.