Test ličnosti koji je zaludeo mreže: Dužina malog prsta otkriva vaš posao iz snova

Jedan pogled na mali prst i znate sve – viralni test ličnosti otkriva posao iz snova koji vas čeka. Budite srećni na poslu!

Da li verujete da jedan pogled na vašu ruku može da bude odličan test ličnosti i da otkrije vaš posao iz snova?

Zvuči neverovatno, ali upravo to tvrdi test ličnosti koji je proteklih dana postao hit na društvenim mrežama. Dovoljno je da pogledate mali prst na svojoj ruci i otkrijete koje zanimanje vam najviše leži, bez psihologa, testova i komplikacija.

Ovaj jednostavan, ali zapanjujuće precizan test, oduševio je hiljade ljudi jer navodno otkriva da dužina malog prsta otkriva prirodne sklonosti i sposobnosti koje utiču na izbor posla.

Kako da uradite ovaj test ličnosti

Postavite svoju šaku ispred sebe, dlan okrenite ka sebi i uporedite mali prst sa poslednjim zglobom domalog prsta. Zatim pogledajte koja ilustracija najviše liči na vašu ruku i pročitajte šta to govori o vama.

Možda baš sada otkrijete zašto vas određeni poslovi iscrpljuju, a neki ispunjavaju do poslednjeg detalja.

Br. 1 – Mali prst je iste dužine kao poslednji zglob domalog prsta

Vi ste osoba koja u svemu traži ravnotežu, smirenost i harmoniju. Ljudi vole da budu u vašem društvu jer zračite stabilnošću, poverenjem i strpljenjem.

Često ste posrednik u sukobima i znate kako da umirite tenziju između drugih. Imate razvijene komunikacione i empatske sposobnosti, pa ste odlični u poslovima gde je važna saradnja i razumevanje.

Ponekad se, međutim, previše prilagođavate drugima, izbegavate sukobe i potiskujete sopstvene emocije. To vas može dovesti do osećaja iscrpljenosti, zato ne zaboravite da i vaše mišljenje ima težinu.

Poslovi koji vam najviše odgovaraju: diplomata, HR stručnjak, savetnik, PR menadžer, nastavnik ili life coach.

Br. 2 – Mali prst je duži od poslednjeg zgloba domalog prsta

Imate snažan karakter, izraženo samopouzdanje i prirodnu potrebu da preuzmete inicijativu.

Volite izazove, rizik i pokret – najviše blistate kad vodite tim, pokrećete projekte ili gradite nešto svoje.

Ljudi vas doživljavaju kao vođu, jer imate jasan cilj i ne plašite se odgovornosti.

Ipak, snaga karaktera može biti mač sa dve oštrice. Ponekad znate da budete previše dominantni i teško prihvatate tuđe sugestije. Ako naučite da slušate i podelite odgovornost, vaš potencijal za uspeh je ogroman.

Poslovi koji vam najviše odgovaraju: menadžer u marketingu, prodajni savetnik, psiholog, preduzetnik, trener ili organizator događaja.

Br. 3 – Mali prst je kraći od poslednjeg zgloba domalog prsta

Vaša najjača strana je intuitivnost i empatija.

Duboko osećate emocije drugih ljudi i posedujete prirodnu sposobnost da ih razumete, utešite i podržite. Kreativni ste, maštoviti i umetnički nastrojeni, pa često birate poslove u kojima možete da izrazite emocije kroz delo.

Skloni ste introspekciji i preispitivanju, a vaša osetljivost vas čini izuzetno pažljivima, ali i ranjivima.

Nekad vas može povrediti nepravda ili kritika, pa se povučete u svoj svet iako u sebi imate ogromnu snagu.

Poslovi koji vam najviše odgovaraju: terapeut, učitelj, grafički dizajner, umetnik, muzičar ili zdravstveni radnik.

Šta test zapravo pokazuje

Iako nije naučno zasnovan, ovaj test je mnogima pomogao da bolje razumeju svoje ponašanje i reakcije na poslu.

Psiholozi kažu da ovakvi testovi mogu biti korisni jer vas podstiču da razmišljate o sebi, svojim prioritetima i onome što vas zaista ispunjava.

Dakle, sledeći put kada se zapitate da li radite posao koji vas čini srećnim, pogledajte u svoj mali prst – možda vam upravo on šapuće u kom pravcu treba da krenete.

(Ona.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com