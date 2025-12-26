Test podsvesti: Izaberite jedan poklon i otkrijte koju veliku životnu promenu vam donosi sledeća godina

Uradite ovaj test podsvesti i saznajte šta će vam biti fokus u godini koja dolazi: novac, ljubav, putovanja ili karijera?

Ovaj test podsvesti otkriva sve – izaberite poklon i saznajte koja velika promena stiže u vaš život.

Možda vam se učini da vam neke stvari u godini koja dolazi neće biti prioritet, ali nekada se jednostavno ono što nam je važno ili manje važno menja u trenutku, o čemu zapravo govori i ovaj test podsvesti.

Sudbina se nekada poigra sa svima nama i donese nam neočekivane stvari i obrte u životu, a sada možete da saznate šta će vama biti u fokusu u godini koja je pred nama na osnovu onoga čime je vaše nesvesno okupirano.

Pustite intuiciju da vas vodi i izaberite poklon koji vam se najviše dopada.

1. Ukoliko ste izabrali poklon broj 1…

Vaše nesvesno govori da ćete u godini koja dolazi biti zaokupljeni finansijskom situacijom. Ma koliko da imate novca težićete da ga bude još više. Smatraćete da je vreme da počnete da štedite i skupljate novac za neke velike projekte. Imaćete razne ideje po pitanju toga kako da dođete do više novca. Moguće je da ćete težiti tome da radite više poslova istovremeno. Bez obzora na sve imajte na umu da nije sve u novcu i nađite vremena za sebe i opuštanje.

2. Ukoliko ste izabrali poklon broj 2…

Čak i ako niste toga svesni, vaš fokus će sledeće godine biće na putovanjima. Imaćete potrebu više nego ikada da upoznajete svet i druge kulture. Ako ne budete svaki put u prilici da odete na mesta koja vas zanimaju i privlače, „bacićete“ se na čitanje literature i širenje vidika. Kažu da je putovanje najbolji lek kada je čoveku potrebna promena.

3. Ukoliko ste izabrali poklon broj 3…

Ovaj poklon govori da ćete u 2024. biti najviše okrenuti introspekciji i duhovnom rastu i razvoju. Imaćete tendenciju da radite na sebi i širenju svesti. Menjaćete se težeći da postanete svoja najbolja verzija. Vaše putovanje po lavirintima duše doneće vam neke nove spoznaje koje će vas pripremiti da ostvarite sve svoje snove i ispunite neke davne želje.

4. Ukoliko ste izabrali poklon broj 4…

Vama će prioritet u narednoj godini biti emocije. Bilo da se radi o pronalaženju „srodne duše“ ili o odnosima sa prijateljima i ukućanima sve što budete činili biće protkano dubokim emocijama. Ljubav će biti vaša zvezda vodilja i vi ćete uživati u svakom trenutku koji je pred vama.

5. Ukoliko ste izabrali poklon broj 5…

Za vas bi na mnogim poljima 2024. mogla da bude prelomna. Biće to godina velikih odluka i na privatnom i na poslovnom planu. Imaćete potrebu da promenite posao, možda i zanimanje. Na privatnom planu rešićete mnoge odnose i situacije sa ljudima iz bliskog okruženja. Fokus će vam biti na raščišćavanju starih računa.

Koji poklon ste izabrali i da li se slažete sa porukom koju vam šalje vaša podsvest? Podelite sa nama!

