Testirajte svoj IQ: Samo oni s natprosečnom inteligencijom mogu da pronađu skriveno lice za 10 sekundi

Da li ste genije? Testirajte svoj IQ – da li možete da pronađete skriveno lice na slici? Samo najpametniji imaju šanse!

Na ovoj prelepoj slici možete videti ljude iz doline kako obavljaju svoje svakodnevne zadatke.

Međutim, negde na slici je dobro skriveno lice čoveka, a samo oni sa natprosečnom inteligencijom mogu da ga pronađu za 10 sekundi, prenosi „Jagranjosh”.

Evo male pomoći:

Ukoliko nagnete sliku na desnu stranu, lakše ćete uspeti da vidite lice čoveka.

Drveće postaje kosa i brada čoveka, planine postaju čelo, stepenište postaje uši, a zid u dolini postaje usta, piše Telegraf.

Da li ste uspeli da vidite skriveno lice čoveka? Pišite nam u komentarima.

