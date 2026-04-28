Testirajte svoj vid za 10 sekundi: Prva 4 broja koja vidite mogu otkriti da ste kratkovidi

Test vida na osnovu optičke iluzije za pet sekundi nagoveštava da li ste kratkovidi. Pogledajte sliku i proverite svoje oči odmah.

Brzi test vida putem optičke iluzije postao je hit jer u par sekundi nagoveštava da li imate problem sa fokusom. Kratkovidi ljudi često ni ne znaju da slabo vide na daljinu, jer su škiljenje pretvorili u svakodnevnu naviku.

Trik se krije u tome koje brojeve prvo uočite kada pogledate sliku.

Kako funkcioniše ovaj test za oči

Iluzija prikazuje zamućenu kombinaciju cifara koje se preklapaju. Ljudi sa savršenim vidom vide jasno definisane brojeve, dok zamagljeni delovi pokazuju mesta gde oko ne fokusira svetlost kako treba.

Upravo zato je ovaj pregled vida zanimljiv – otkriva razlike u oštrini koje inače ne primećujete.

Šta znači koja kombinacija brojeva

Ako ste videli broj 3246, najverovatnije ste kratkovidi i možda imate astigmatizam.

Astigmatizam nastaje kada je oko više oblikovano kao lopta za ragbi nego kao fudbalska lopta, pa se svetlost fokusira na više tačaka odjednom.

3240 – verovatno imate astigmatizam, ali niste kratkovidi

Najčešći znaci da je test vida nepogrešiv

Ako se prepoznajete u nekoliko sledećih situacija, ne čekajte. Telo vam jasno govori da nešto ne valja sa fokusom:

Glavobolja posle dugog gledanja u ekran

Suzenje očiju i osećaj peckanja uveče

Nesvesno škiljenje pri čitanju natpisa u prodavnici

Vožnja noću postaje neprijatna zbog odsjaja farova

Brzo se umarate dok čitate knjigu ili telefon

Da li optička iluzija može da zameni oftalmologa

Ne može. Iluzija je samo igra percepcije i okvirno ukazuje na potencijalni problem. Pravu dijagnozu daje isključivo lekar pomoću opreme za ispitivanje vida.

Američka akademija za oftalmologiju savetuje redovne preglede svake jedne do dve godine za odrasle, naročito posle četrdesete, kako navodi studija o značaju ranog otkrivanja refrakcionih grešaka objavljena u bazi „PubMed“.

Kako da sačuvate vid

Mali, ali pametni rituali mogu znatno usporiti pogoršanje. Pravilo 20-20-20 je najjednostavnije: na svakih dvadeset minuta gledanja u ekran, pogledajte u tačku udaljenu šest metara dvadeset sekundi.

Hidratacija, dovoljno sna i namirnice bogate luteinom takođe podržavaju oštrinu.

Šargarepa, spanać i borovnice nisu mit – zaista pomažu mrežnjači.

Koji broj ste vi prvi videli na iluziji i da li ste posle ovog teksta odlučili da konačno zakažete pregled? Podelite iskustvo u komentarima.

