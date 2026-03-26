Tramp prekinuo sastanak kabineta o ratu u Iranu i rastućim cenama da bi govorio o – markeru

Predsednik SAD Donald Tramp je tokom današnjeg sastanka svog kabineta o ratu u Iranu, rekordno dugim redovima za proveru bezbednosti na mnogim glavnim aerodromima, rastućim cenama nafte i nestabilnim berzama, podižući crno-zlatni marker napravljen po narudžbi ispričao dugačku priču o tome kako je to postalo deo inventara Bele kuće.

„Vidite ovu olovku ovde?“, rekao je Tramp na početku petominutne priče o markeru, „ova olovka je zanimljiv primer“.

Bila je to jedna od nekoliko njegovih dugih intervencija kojima je prekidao sastanak, a koje su ponekad izledale da uznemiruju prisutne s obzirom na to o koliko su važnijih stvari njegovi glavni savetnici hteli da razgovaraju.

Monolog o markeru „Šarpi“ (Sharpie) je usledio pošto su ministar odbrane Pit Hegset, izaslanik Stiv Vitkof, potpredsednik DŽ. D. Vens i državni sekretar Marko Rubio izneli otrežnjujuće komentare o raketnim napadima, naporima Teherana za obogaćivanje uranijuma i američkim trupama koje su u opasnosti.

Predsednik je ponudio uzbudljivu priču o pisaljki kao primer kako njegov poslovni smisao može dovesti do boljih i jeftinijih rezultata u federalnoj potrošnji. Takođe je objašnjavao svoju širu, dugogodišnju kritiku da je preskupo renoviranje zgrade Federalnih rezervi u Vašingtonu.

Trampova priča je počela tako što je tvrdio da je Bela kuća nekada bila „puna prelepih hemijskih olovki“ koje su koštale po 1.000 dolara.

To je predstavljalo problem, rekao je Tramp, kada je tokom ceremonijalnih potpisivanja zakona delio olovke kao suvenire poslanicima, pristalicama i drugima, čak i deci koja, kako se požalio, ne znaju vrednost takvog poklona.

Uprkos tome što je poznat po ljubavi prema svemu što je raskošno – uključujući i prostranu balsku dvoranu Bele kuće koju gradi za 400 miliona dolara, za čiju je izgradnju srušio Istočno krilo gde su bili istorijski kabineti „prvih dama“ SAD, Tramp je rekao da poklanjanje toliko skupih olovki njemu etički nije prihvatljivo.

„Volim vladu kao što volim sebe, ekonomski“, rekao je Tramp. „Želim da uštedim novac“.

Predsednik je rekao da je sarađivao s proizvođačem markera i da je zabrinut da će toj kompaniji biti dato previše publiciteta, ali je otkrio da je to „Šarpi“, njemu godinama omiljen. Decenijama, kao biznismen, koristio je baš te olovke za potpisivanje ili obeležavanje isečaka iz novina i slanje s beleškama napisanim gustim crnim mastilom. I, kao predsednik, Tramp je nastavio da koristi te olovke.

Tramp je rekao da je kontaktirao proizvođač „Šarpija“ i rekao da mogu da naprave crnu olovku sa znakom Bele kuće u zlatnoj boji i da tu uslugu neće naplaćivati. Tramp je rekao da je insistirao da plati pet dolara po markeru. Onlajn pretrage pokazuju da se tipični markeri „Šarpi“ prodaju obično za jedan do dva dolara po komadu.

Proizvođač tih markera, kompanija „Newell Brands“ sa sedištem u Atlanti, saopštila je da nema nikakve informacije o razgovoru koji je Tramp opisao, ali da markere „Šarpi“ koriste sadašnji i bivši predsednici SAD, izabrani zvaničnici, poznate ličnosti, sportisti i umetnici.

Tramp je to sumirao kao „poslovnu priču“.

„Za pet dolara dobijam mnogo bolju olovku nego za 1.000 dolara, i mogu da ih delim“, rekao je Tramp. „Iskreno, baš su tražene, pa šta da vam kažem?“.

Pošto je završio svoju priču o markeru, Tramp je odvojio trenutak da uživa u sopstvenoj sposobnosti pripovedanja pre nego što je ponudio reč ministru finansija Skotu Besentu.

„Srećno, Skote posle mene!“, rekao je dok su se ostali smejali.

„Pa, gospodine“, rekao je Besent, „kao i obično, teško vas je pratiti“.

(Beta)

