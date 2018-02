Trampu se godinama svi podsmevaju zbog kose, ali ga zbog ovih snimaka čeka pakao (video)

Who did this to #DonaldTrump A post shared by Melodychuksblog (@melodychuksblog) on Feb 7, 2018 at 10:13pm PST

Kosa Donalda Trampa godinama je bila predmet spekulacija o tome da li je u pitanju perika ili ne, a samim tim i predmet podsmeha celog sveta. Čak su mu se i u Simpsonovima rugali, i za njegovu plavu kosu rekli je zapravo svetla dlaka štenaca postavljena na njegovu glavu.

Međutim, snimak nastao juče otkrio je mračnu tajnu koju je predsednik SAD-a skrivao.

I CAN’T STOP WATCHING THIS pic.twitter.com/IzyxhozttY — Jensen Karp (@JensenClan88) February 7, 2018

Klip koji pokazuje Trampa kako ulazi u Predsednički avion dok mu snažan vetar podiže dlake sa glave i otkriva njegovu ćelu, postao je viralan u rekordnom roku i stvorio neke neverovatne šale na Trampov račun.

Pogledajte samo neke od njih.

Trump's hair out there looking like Gollum. pic.twitter.com/mTr8o1g3q1 — Denizcan James (@MrFilmkritik) February 7, 2018

imagine what those locks look like soaking wet pic.twitter.com/mIz0oetAYd — Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) February 7, 2018

That moment where Trump’s hair flips up revealing his crusty pale scalp is a better jump scare than any horror movie will have this year — Patrick Willems (@patrickhwillems) February 7, 2018