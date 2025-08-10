Tri vilenjaka krenula biciklima od nemačkog grada Sankt Nikolaja do finskog sela Deda Mraza

Tri nemačka poštara su krenula na putovanje biciklima od 3.000 kilometara od mesta Sankt Nikolaus u Nemačkoj do malog grada Rovaniemija u Finskoj, gde se „nalazi selo Deda Mraza“.

Biciklisti putuju na sever da bi pisma i spikove božićnih želja iz Sankt Nikolausa, u nemačkoj državi Sarland, upućenih Deda Mrazu odneli u zabavni park sa zimskom tematikom na ivici Severnog polarnog kruga „gde on živi“, prenela je nemačka novinska agencija DPA.

Sam „Sveti Nikola“ s dugačkim ljubičastim plaštom i zlatnim štapom predao je pisma trojici vilenjaka.

Putovanje će trajati dve nedelje kroz Nemačku, Dansku i Švedsku na putu do Finske.

Trojica poštara su među volonterima Nemačke pošte koji odgovaraju na pisma dece širom sveta – više ih je od 30.000 godišnje koja stižu samo u poštu Sankt Nikolaus sa željama za božićne poklone.

Tradicija takvih putovanja datira iz 1967. godine i svako pismo dobija odgovor s posebnom poštanskom markom.

Sankt Nikolaus je jedno od sedam mesta u Nemačkoj s nazivom na temu Božića, a sva primaju pisma upućena Deda Mrazu ili Svetom Nikoli.

Ove godine je čak i sam „Sveti Nikola“ poslao po biciklistima svoj spisak želja i nada se odgovoru Deda Mraza iz Finske.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com