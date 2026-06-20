Turski sladoled koji se ne topi rastegljiv je kao karamela, a tajna se krije u brašnu od divlje orhideje koja izumire

Turski sladoled koji se ne topi rastegljiv je kao karamela i krije sastojak vredniji od zlata. Probajte ga samo na jednom mestu na svetu.

Turski sladoled koji se ne topi možete da okrenete naopako, a ni kap neće pasti na pod. Rastegljiv je kao karamela, gust kao testo i toliko otporan na vrućinu da ga prodavci na istanbulskoj aveniji Istiklal hvataju štapom i vrte u vazduhu. To nije trik. To je hemija jedne divlje orhideje koja polako nestaje.

Zašto se ovaj sladoled ne ponaša kao bilo koji drugi

Tajna se zove salep, brašno od mlevenih krtola orhideje koje rastu samo u Turskoj. U njemu se krije molekul glukomanan. Jedan jedini gram glukomanana vezuje dvesta puta više vode od sopstvene težine. Zbog toga masa ostaje čvrsta, elastična i gotovo neuništiva na toploti.

Maraš dondurma se tradicionalno pravi od samo tri stvari: mleka, šećera i salepa. Za elastičnost se dodaje i mastična smola. Viša tačka topljenja znači da se služi topliji nego klasičan sladoled, pa ukusi udaraju jače.

Šta je tačno turska dondurma

Dondurma je turski sladoled gust i rastegljiv kao žvaka, napravljen od mleka, šećera i salepa, brašna od krtola divlje orhideje. Tačka topljenja mu je visoka, pa zadržava oblik i kad je toplo.

Čovek koji je godinu dana tražio izgubljeni ukus

Serdar Kemahli je osnovao lanac Serez Gurme Dondurma 2010. godine. Ispričao je kako je jedne večeri ugledao red ispred poslastičarnice. Ljudi su čekali srećni, lica odraslih kao dečja. Ali sladoledi u njihovim rukama bili su jarko plavi, žuti i zeleni. Boje koje pravo voće nikada ne bi dalo.

Tada mu je sinulo da je dondurma iz njegovog detinjstva nestala. „Nisam tražio samo posao. Tražio sam nešto što je izgubljeno“, rekao je. Proveo je godinu dana doterujući recept pre nego što je otvorio prvu radnju.

Ukus zbog kog turisti zaobilaze ulične mađioničare

Najtraženiji ukus kod njega je pistać, jer je Turska među najvećim svetskim proizvođačima. Tu su i vanila sa Madagaskara, čokolada, orah, bodrumska mandarina i višnja. Bez veštačkih aroma. Sladoled je gust, ali kremast, svilenkast, bez ijednog tragova leda.

Ulični izvođači u nošnji iz Kahramanmaraša prave pravu predstavu. Okreću kornet, vode vas u ples, smeju se. Zabavno jeste, ali za pravi ukus potražite zanatsku poslastičarnicu, ne pozornicu.

Sastojak koji košta više od zlata, a polako nestaje

Kilogram čistog praha salepa košta preko 200 dolara. Razlog je surov: za jedan kilogram treba između 1.000 i 2.000 biljaka. Orhideja ima dve krtole i preživela bi da berači uzmu samo jednu. „Nažalost, uzimaju obe“, kaže Kemahli.

Prekomerna berba dovela je biljku na ivicu izumiranja. Sada je štiti međunarodno pravo, a izvoz salepa iz Turske je strogo zabranjen. Zato se prava dondurma može probati samo unutar zemlje.

Najbolji zamrznuti desert na svetu po jednom vodiču

Godine 2025. kulinarski vodič TasteAtlas proglasio je donduru najboljim zamrznutim desertom na planeti. Ipak, van Turske je gotovo niko ne zna, baš zbog zabrane izvoza salepa. Kemahli danas kaže da više ne pravi sladoled, već čuva ono što ga omogućava: divlju orhideju, pčele, podzemne vode i zdrave krave.

Ako ikada stignete u Istanbul, dodajte turski sladoled koji se ne topi na listu odmah pored ćevapa i baklave. A recite mi, da li biste smeli da pojedete sladoled koji odbija da se otopi, ili vam to deluje malo previše neprirodno?

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