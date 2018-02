Tužan prizor iz svemira: Aralsko more skoro pa nestalo (foto, video)

#AralьskoeMore – bыvšee besstočnoe solenoe ozero, raspoložennoe na granice Kazahstana i Uzbekistana. Do 1960-h godov ono sčitalosь četvertыm po veličine ozerom v mire, odnako segodnя urovenь morя katastrofičeski nizok… I я ne ošibsя, nazvav Aralьskoe more ozerom. K morю ego po tradicii otnosяt iz-za bolьših razmerov, kak i «sosednee» Kaspiйskoe. Oni oba яvlяюtsя ostatkami drevnego okeana. • The #AralSea from space. Formerly one of the four largest lakes in the world, the Aral Sea has been steadily shrinking since the 1960s.

