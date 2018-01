TV stanica nije verovala da se zove ovako, pa su mu izmislili novo ime (foto)

Izraz ‘fake news’, odnosno lažne vesti, proglašen je za reč 2017. godine, ali čini se da ni u novoj godini nećemo pobeći od njih.

Korisnik Tvitera Hanter Fišer (Hunter Fisher, što u prevodu znači Lovac Ribolovac), uverio se u moć medija u uključenju uživo tokom dočeka Nove godine.

Novinar jedne TV mreže nije verovao da se ovaj mladić zaista zove tako, te su ga preimenovali u Bendžamina Holkomba.

Emma and I made it on TV but the camera guy didn’t believe my name was Hunter Fisher so he just made one up for me pic.twitter.com/VMJyc2M8EX

— Hunter Fisher (@HunterFisher21) January 2, 2018