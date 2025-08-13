Ubedljivo najbolji trik ovog leta: Voda u flašici biće hladna i tokom vreline uz ovu caku

Tropske vrućine traju već danima i naravno naša potreba za vodom se povećava, a nema ništa bolje od hladnog pića koje će nas osvežiti, međutim kada ste u pokretu, teško je vodu održati hladnom.

Srećom, video koji je postao viralan na TikToku otkriva jednostavan trik za održavanje flašice s vodom hladnom. Ovaj trik je super jednostavan i savršen tokom letnjih meseci, jer je bitno ostati hidriran po sunčanom vremenu kad se jako znojimo i gubimo puno vode iz tela.

Devojka u videu puni svoju flašicu vode pre nego što je stavi u zamrzivač, ali je položila na stranu. Ako to učinite, voda će se smrznuti na jednoj strani flašice.

Kada se zamrzne, ostatak možete napuniti svežom vodom dok druga strana boce ostane smrznuta. Ono što dobijete je veliki komad leda koji hladi vaše piće i koji se neće tako brzo otopiti, a vodu ćete samo dopunjavati unutra.

Korisnici su bili zapanjeni koliko je to jednostavno, a ne padne ti na pamet ili se jednostavno ne setimo da ohladimo vodu unapred, prenosi informer.rs.

Otkako je video podeljen, prikupio je mnogo pregleda. Ljudi su brzo podelili svoja razmišljanja, neki su rekli da to „uvek“ rade i da nije ništa inovativno, dok su drugi bili pozitivno iznenađeni.

– Fantastična ideja, nisam znao za ovo

– Wow super trik

– Voda iz flašice mi više neće biti kao bara tokom leta

