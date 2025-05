Učiteljica sazvala hitan sastanak s roditeljima zbog crteža njihovog sina, a objašnjenje je urnebesno

Dečija mašta i iskrenost ne poznaju granice, i ono što nevine oči dece vide odraslima može da izgleda potpuno drugačije, neretko i zastrašujuće.

Učenici jedne škole dobili su zadatak da nacrtaju sebe i svoju porodicu, a rad ovog šestogodišnjaka poprilično je zabrinuo učiteljicu koja je odmah sazvala hitan sastanak s njegovim roditeljima.

Iza poprilično mračnog i šokantnog crteža zapravo se krije urnebesno objašnjenje! Najbolje da sami pogledate priču roditelja:

I stumbled over this on the Internet and can't resist sharing it. pic.twitter.com/zv9q7gQUQm

— Bill Gentile (@billgentile) March 2, 2023