Udžbenik iz biologije iz kog su godinama učila deca u Srbiji hit je u svetu: Odmah će vam biti jasno i zašto

Da li ste i vi učili biologiju iz udžbenika na čijim se koricama nalazio Nik Kejdž?

Nije ni čudo što je fotografija ovog udžbenika već godinama hit u svetu i svi se pitaju kako je slavni holivudski glumac dospeo tamo.

Od 1993. do 2001. godine, srpski udžbenik iz biologije za 8. razred osnovne škole imao je na naslovnoj strani scenu iz kultnog filma braće Koen „Podizanje Arizone“ (Raising Arizona) u kojoj Nikolas Kejdž i Holi Hanter ljuljuškaju svoju ukradenu bebu.

Vest o tome je došla i do samog Kejdža. Na pitanje da li zna zašto se našao na slici u Srbiji, rekao je da pojma nema, ali da mu je sve to super jer je slika slatka, a oni izgledaju kao srećna porodica.

Postoji dva potencijalna razloga zašto je došlo do ovoga. Ili je neko probao da se sprda i da obezbedi foru na korice knjige u razredu u kome se uči o prirodi čoveka, odnosa i porodice, i da baš tu ubaci sliku o paru koji nema dece, pa reši da kidnapuje bebu iz mnogočlane porodice, po sistemu niko neće primetiti. Potom istim sistemom niko nije primetio punih 12 godina da smo imali scenu iz filma na školskom udžbeniku.

Druga opcija je da je neko samo uzeo lepu sliku, u prelomu niko nije primetio da Kejdž drži pištolj ispod bebe, i tako je ostalo jako, jako dugo.

Mi ipak navijamo za prvu priču.

