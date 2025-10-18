Urnebesno: Radnici na benzinskoj je bio prvi dan na poslu, pogledajte kako je čoveku sipala gorivo

Prvi radni dani često donose stres i nesigurnost, ali ponekad i trenutke koji postanu viralni. Ovaj snimak sa pumpe pokazuje da greške mogu biti i zabavne, a internet ih pretvara u priče koje se prepričavaju.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa benzinske pumpe koji je brzo postao hit. Razlog je nova radnica kojoj je to bio prvi radni dan, a njena greška izazvala je lavinu komentara i smeha.

Umesto da natoči gorivo u rezervoar traktora, radnica je napravila potpuno drugačiji potez i crevo za gorivo završilo na pogrešnom mestu, što je iznenadilo i vozača i radnicu.

Snimak je ubrzo postao viralan, a komentari korisnika interneta bili su podeljeni. Jedni su se smejali nespretnosti i govorili da je „prvi dan uvek najteži“, dok su drugi imali više razumevanja, ističući da se svima dešavaju greške kada tek počinju da rade.

