‘Uskoro kreće Treći svetski rat, datum nam je sve bliže’ – ovo su jeziva predviđanja ‘Novog Nostradamusa’

Uskoro kreće Treći svetski rat, datum name je sve bliže – ovo su jeziva predviđanja ‘Novog Nostradamusa’!

Indijac Kushal Kumar sebe predstavlja kao ‘novog Nostradamusa‘. Tvrdi da je uz pomoć astrologije predvideo brojne svetske događaje, a u novoj objavi nema nimalo lepe vesti. Kumar, odnosno Novi Nostradamus, poručuje da nam je pred vratima 3. svetski rat…

U svojim predviđanjima koristi vedsku astrologiju i poprilično je siguran da bi u maju, najkasnije u junu, trebao početi novi veliki svetski sukob, piše Daily Star. Dodaje da je tačno predvideo da ova godina donosi dosta rata, svoja predviđanja objavljuje na raznim portalima specijalizovanim za astrologiju…

– Izrael je u ratu, koji se može proširiti, tu je rat u Ukrajini, u kojeg bi se mogao uključiti NATO… Napeto je između dve Koreje, kao i između Kine i Tajvana. Postoje indikacije i da neke svetske vođe iz ovih regiona imaju probleme – kaže Indijac.

A stvari bi trebale postati još gore. Smrt iranskog predsjednika Ebrahima Raisija ovaj Indijac vidi kao dokaz da će se njegova predviđanja ispuniti…

– 18. juna, ima najveći planetarni stimulans kao dan kad će započeti 3. svjetski rat. Druge opcije su 10. juna i 29. maja- kaže Kumar.

Nije naveo ko će iz toga rata izaći kao pobednik, ko će se uopšte sukobiti, to mu valjda još nije ‘došlo’…

– Možeš meni da javiš ko će osvojiti Ligu šampiona? Treba mi love da se pripremim za smak sveta tvoj – šale se u komentarima na društvenim mrežama na račun Indijca, prenosi 24sata.hr.

