Uživanje bavarske krave u slobodi grubo prekinuto

U Bavarskoj je jedna krava pobegla iz stada sa pašnjaka i mesecima uživala u novostečenoj slobodi među stabljikama trske pored jezera, sve dok njena avantura nije prekinuta uz pomoć dronova i strelice za uspavljivanje, piše danas agencija dpa.

Krava, stara oko godinu i po dana, uživala je na obali jezera Vejarn, u Bavarskoj nakon što je pre oko pola godine pobegla. Svi pokušaji njenog vlasnika da je namami hranom bili su bezuspešni, a i policija koja je naknadno uključena nije uspela da je „privede“.

Zbog zabrinutosti da životinja neće sama preživeti zimu odlučeno je da bude uhvaćena i to uz pomoć drona i strelice za uspavljivanje, uz nadzor veterinara, saopštila je organizacija za zaštitu životinja Gut Ajderbihl.

Nakon toga je životinja, koja je u međuvremenu dobila ime Arijela, bezbedno prebačena je na imanje organizacije za zaštitu životinja u mestu Ifeldorf, u gornjoj Bavarskoj. Transport je protekao bez problema, ali je krava i dalje malo nepoverljiva pošto mesecima nije bila u kontaktu sa ljudima.

(Beta)

