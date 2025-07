Vaša najveća greška – jedna stvar u koferu može da vam napravi mnogo problema na aerodromu!

Ako ovog leta planirate putovanje avionom, obratite pažnju na jedan savet sa aerodroma koji vam može spasiti živce i vreme. Džon, radnik na aerodromu u Dablinu, upozorava putnike da nikako ne pakuju marcipan u prtljag. Iznenađujuće, ova slatka poslastica može na bezbednosnim skenerima izgledati kao eksploziv zbog svoje guste teksture, prenosi n1info.rs.

To znači da će vaš kofer verovatno biti dodatno pregledan, a to može dovesti do kašnjenja ili čak do toga da propustite let. Takođe, Džon savetuje da skinete etikete sa torbi jer i one mogu da izazovu probleme prilikom skeniranja.

Još jedna česta greška putnika su vezice za označavanje kofera – one mogu smetati prilikom prolaska kroz bezbednosne kontrole. Pored toga, stručnjaci podsećaju da u ručni prtljag ne pakujete tečnosti i određene kozmetičke proizvode jer vam mogu biti oduzeti.

Dakle, pametno ponesite stvari i izbegnite neprijatna iznenađenja na aerodromu!

