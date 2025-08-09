Večeras i sutra na platou ispred Avalskog tornja posmatranje meteorske kiše

Na platou ispred Avalskog tornja večeras i sutra uveče će biti organizovano posmatranje meteorske kiše koje će biti praćeno astronomskim predavanjima, izložbama i radionicama za decu.

Kako su najavili organizatori, večeras će od 20 časova do ponoći biti logičke igre za decu, naučni eksperiment „Tinker Labs Vidikovac“, „Mala radionica velikih vrednosti“ i radionica duboreza.

Sutra će biti kreativna radionica „Izrada svetleće zvezde“, dok će članovi astronomskog društva „Ruđer Bošković“ održati predavanja o meteorskoj kiši i o tome kako teleskopima posmatrati zvezde.

Organizatori iz Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze“ su pozvali građane da ponesu dvogled ili teleskop, a i prostirku ili ćebe na kojem će ležati dok posmatraju zvezde.

Na severnoj hemisferi meteorska kiša „Perseidi“ biće najvidljivija u utorak i sredu, 12. i 13. avgusta.

(Beta)

