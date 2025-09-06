Večeras pomračenje Meseca

Potpuno pomračenje Meseca moći će u celosti da se večeras posmatra i iz Srbije od 19.30 do 20.52, najavila su domaća astronomska društva.

Mesec će biti delimično pomračen oko 19.00, a senka Zemlje će s njega nestati u 21.56, a teško uočljiva polusenka u 22.56.

Pomračenje se može posmatrati golim okom, a i preko interneta zahvaljujući Astronomskoj opservatoriji Beograd.

Astronomsko društvo „Ruđer Bošković“ organizovaće posmatranje za građane iz Narodne opservatorije na Kalemegdanu, dok će posetioci u Kruševcu to moći da učine sa Bagdale zahvaljujući udruženju „Eureka“.

Posmatranja na ta dva mesta biće ako vreme bude povoljno za to.

Pomračenje će u nekoj meri moći da vidi 77 odsto stanovnika sveta. Sve faze pomračenja moći će da se posmatraju iz Indije, Kine, centralne Rusije, Kazahstana i zapadne Australije, ali ono se neće videti iz Severne i Južne Amerike jer će tamo tada biti dan.

(Beta)

