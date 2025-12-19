Vežbe za mozak: Tajna rituala zbog kojeg je Vladeta Jerotić uvek imao fantastično pamćenje

Tajna vitalnosti čuvenog akademika Vladete Jerotića nije bila u skupim tretmanima, već u disciplini duha i svakodnevnoj posvećenosti.

Najbolje vežbe za mozak su one koje nas vraćaju lepoti reči, a Vladeta Jerotić je to dokazao svojim ličnim primerom, praktikujući jedinstven ritual učenja pesama napamet sve do duboke starosti.

U svetu gde se oslanjamo na telefone da pamte umesto nas, naš um se polako uspavljuje. Zaboravljamo imena, datume, pa čak i reči u sred rečenice. Jerotić je znao da je pamćenje poput mišića – ako ga ne koristimo, ono atrofira. Njegov pristup nije bio samo intelektualni napor, već duhovna hrana koja je održavala njegovu neverovatnu lucidnost i u desetoj deceniji života. Ove jednostavne vežbe za mozak možeš početi da primenjuješ već danas, bez ikakve posebne pripreme, i osetiti kako se magla u glavi razilazi.

Zašto su vežbe za mozak neophodne za tvoju vitalnost?

Mnogi ljudi veruju da je slabljenje memorije neizbežan deo starenja, ali nauka i primeri poput Jerotića govore drugačije. Kroz redovne vežbe za mozak, mi zapravo podstičemo neuroplastičnost – sposobnost mozga da stvara nove veze. Vladeta je često isticao da učenje pesama nije samo mehaničko ponavljanje. To je čin unutrašnje koncentracije.

Kada učiš stihove, ti aktiviraš centre za govor, ritam, emociju i memoriju istovremeno. Zamisli to kao kompletan trening za tvoj um. Ako osećaš da ti je fokus rasut i da teško zadržavaš pažnju, ovaj metod je idealan lek. Nije reč o takmičenju, već o očuvanju sopstvenog identiteta. Jerotić je smatrao da zaboravljanje vodi ka gubljenju sebe, dok nas pamćenje lepih reči drži budnim i prisutnim u sadašnjem trenutku.

Kako da primeniš ritual učenja pesama?

Ne moraš odmah učiti dugačke poeme ili komplikovane tekstove. Ključ je u kontinuitetu, a ne u količini. Efikasne vežbe za mozak zahtevaju samo desetak minuta tvog vremena dnevno.

„Nalazite nove pesmice, učite ih, preslišavajte se i znaćete 15-20 pesmica napamet jednog dana. Obnavljate svoje pamćenje iznova i osvežavate ga. Uzmite pesme Branka Radičevića, Jovana Dučića, Milana Rakića ili nekih modernih pesnika. Ne moraju biti to dugačke pesme, mogu biti kraće. Učite pesmu napamet. Ne možete da je zapamtite? Čitajte je 10 puta pa je zapamtite, ne možete da je ne zapamtite. Naučite je, pa se posle dva, tri, pet dana preslišajte da li ste je zapamtili. Zapamtili ste, odlično, prelazite na novu pesmu. Tako se pamćenje održava. Naučnici kažu da imamo 10 milijardi neurona u mozgu”, rekao je tada Jerotić

Proces je jednostavan: pročitaj strofu ujutru uz kafu. Ponovi je u sebi dok ideš na posao ili obavljaš kućne poslove. Uveče, pokušaj da je izrecituješ bez gledanja u papir. Ovaj čin prisećanja je trenutak kada se dešava prava magija i kada vežbe za mozak daju najveći efekat. Osetićeš malo zadovoljstvo svaki put kada uspeš, a to samopouzdanje je neprocenjivo.

Vrati mentalnu oštrinu kroz jednostavnu naviku

Uradi ovo sedam dana zaredom i gledaj kako tvoja sposobnost fokusiranja raste. Primetićeš da ti reči brže dolaze, da si smireniji i da ti misli teku jasnije. Vladeta Jerotić nam je ostavio ovaj savet ne samo kao lekciju iz psihologije, već kao recept za ispunjen život. Tvoje vežbe za mozak ne moraju biti teške, one treba da budu tvoj mali, tajni ritual snage. Kreni sa prvim stihom već sada i učini uslugu svom budućem ja.

