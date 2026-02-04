Videla budućnost Zemlje tokom kliničke smrti, njena upozorenja su ozbiljna! (VIDEO)

Nakon iskustva kliničke smrti upozorava da će veliki ratovi promeniti tok civilizacije i dovesti do urušavanja savremenog poretka.

Nakon dramatičnih iskustava kliničke smrti, dve žene – Amber Kavanah i Angela Haris podelile su svoja nesvakidašnja svedočanstva o onostranom.

Pri tome je Haris uputila ozbiljno upozorenje o budućnosti čovečanstva, piše Daily Mail.

Dok je Kavanah preživela dva moždana udara u decembru 2021. godine, Haris, koja danas radi kao duhovna savetnica, svoje iskustvo doživela je 2015. godine. To se desilo tokom medicinskog testiranja, kada joj je srce prestalo da kuca na 32 sekunde.

Prema njenim rečima, tokom tog kratkog perioda doživela je duboko prosvetljenje. Na svojoj internet stranici zapisala je:

„Ovaj snažan događaj poslužio je kao katalizator za duboko duhovno buđenje. Otkriva istinu o našem postojanju koja prevazilazi granice fizičkog sveta. Kroz to buđenje iz smrti prisetila sam se suštinske esencije onoga što zaista jesmo – duhova ispunjenih ljubavlju, koji započinju božansko putovanje kroz zemaljsku sferu.“

Mračna vizija budućnosti

Osim susreta sa preminulom rodbinom, Haris navodi da je bila „transportovana“ na dve naseljene planete. Tamo je, kako tvrdi, videla samu sebe u obliku vanzemaljske vrste. Opisujući to neobično iskustvo, ispričala je da je posmatrala sopstveni život u potpuno drugačijem obliku postojanja.

„Vidim sebe kako živim drugi život, drugačiji život, u drugačijem prostoru. Baš kao ono što bi mnogi ljudi ovde definisali kao vanzemaljca. Međutim, to je zapravo samo još jedna duša na drugoj planeti, koja radi iste stvari koje ja radim ovde kao čovek“, navela je Haris.

Ipak, najintrigantniji deo njenog svedočanstva odnosi se na mračnu viziju budućnosti Zemlje. Prema njenim rečima, čovečanstvo očekuju globalni sukobi, razaranja i drastičan pad broja stanovnika, nakon čega će svet biti primoran da se vrati znatno jednostavnijem načinu života.

Promena toka civilizacije

Haris upozorava da će veliki ratovi promeniti tok civilizacije i dovesti do urušavanja savremenog društvenog poretka.

„Razmišljala sam o budućnosti i moj um je krenuo u tom pravcu. Videla sam svet u kojem smo se vratili mnogo jednostavnijem, gotovo predindustrijskom društvu. Dogodili su se ratovi. Izgubili smo veliki deo stanovništva i u tom konkretnom trenutku kojem sam svedočila, ljudi su se povukli u manje, lokalizovane gradove“, zaključila je Haris.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com