Vozači, da vas vidimo: Pomerite samo jedan auto i raskrčite ovu saobraćajnu gužvu (foto)

Na društvenim mrežama pojavio se novi viralni izazov: ilustracija saobraćajne gužve u kojoj je potrebno pomeriti samo jedan automobil kako bi se cela zagušena raskrsnica oslobodila.

Na prvi pogled sve deluje nemoguće, ali odgovor krije jednostavan trik koji će oduševiti čak i one sa manje razvijenim “vozačkim” instinktom.

Which Car Should Move First to Solve This Traffic Jam Puzzle? Test Your Problem-Solving Skills! Posted by Top News Today on Sunday, October 6, 2024

Šta vidite na slici?

Pred vama je crtež raskrsnice sa sedam vozila različitih boja i pozicija. Svi su zbijeni tako da stvaraju saobraćajni čep – nijedan vozilo ne može da se pomeri napred dok neko ne “otvori put”. Zadatak glasi: koje vozilo treba pomeriti da bi se cela raskrsnica oslobodila i ostalim kolima omogućilo prolaz?

Rešenje koje stručnjaci hvale

Ključ je u narandžastom automobilu obeleženom slovom G. Kada se ovo vozilo pomeri unazad, otvara se prolaz za dva plava automobila sa njegove leve strane. Nakon toga i preostali automobili mogu da se pozicioniraju i nastave put bez zaustavljanja. Naizgled mala promena oslobađa čitavu saobraćajnu petlju i pokazuje koliko ponekad jednostavna rešenja mogu da budu najefikasnija.

Mozgalice za bolju koncentraciju

Ovako kratke, ali efektne zagonetke nisu samo zabava – one stimulišu logičko razmišljanje, poboljšavaju prostorνu percepciju i pomažu u smanjenju stresa. Rad na sličnim problemima trenira mozak da traži neočekivane puteve ka rešenju i razvija brzinu analize.

