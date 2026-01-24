Vredi li dobre zarade: Radi na -70 stepeni Celzijusa, 1000 kilometara od civilizacije

Amerikanac Džef Keps (33) podelio je svoju priču o životu, radu i zaradi na Antarktiku. Vredi li raditi u ovim uslovima?

Kako izgleda šest meseci života, rada i zarade na Južnom polu; udaljeni ste par hiljada kilometara od civilizacije, a temperature dostižu i do 100 stepeni Celzijusa ispod nule.

Poslovi na brodu, kruzerima i avionu nisu nikakva novina. Takođe, dobro su plaćeni i poslovi na naftnim platformama, kao i na najjužnijoj tački naše planete.

Oglasi za rad na Južnom polu veoma su aktivni. Pri naučno-istraživačkim centrima na Antarktiku traže se najrazličitije profesije – od hemičara, stolara, preko pekara, poslastičara, pa sve do čistačica.

Priča o zaradi jednog Amerikanca

Amerikanac Džef Keps (33) podelio je svoju priču o životu i radu na Antarktiku. Od prijatelja je čuo kako američke vlasti traže kvalificirane radnike za rad na polarnoj stanici Amundsen-Skot na Južnom polu, piše Mondo.

– Radio sam kao mehaničar i prijatelj mi je rekao kako traže nekog ko će popravljati vozila tamo. Odmah sam mu kazao, zapiši me – priča Džef, koji je posao i dobio.

Godišnje zarađuje oko 75.000 evra, na Antarktiku bude po šest meseci.

– Ma to je kao da živite na velikom brodu. Radim dole od 2019. godine, a tu sam čak upoznao i svoju devojku Mišel. Ona je radila u keteringu. Mi stanicu nazivamo našim svemirskim brodom. Od iduće najbliže ovakve stanice udaljeni smo više od 1.000 km, potpuno smo izolovani – priča Džef s osmehom za Mirror.

– Ako ne otvarate vrata, imate osećaj da ste u dobrom hotelu. Imamo sjajne kuvare, a temperatura u stanici je takva da možete da šetate u kratkim rukavima. Zadnji put kad sam brojao bilo nas je 43 tu. Tako se izgradi zajednica, viđate te ljude svaki dan… Sve je predivno dok ne otvorite vrata. Onda se sve menja – nastavlja Džef koji kaže kako je jednom radio napolju na temperaturi od minus 76 stepeni Celzijusa.

– Ma dole smo svi kao jedna velika porodica. Poštujemo jedni druge, ne prigovaramo jedni drugima, kad su zabave svi pijemo zajedno. Zabave u centru su legendarne. Morate biti puno kreativniji. Preko leta smo imali božićnu proslavu, a održali smo i sopstvene Olimpijske igre – kaže Džef za kraj.

