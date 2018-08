Za dlaku izbegao ugriz velike bele ajkule (video)

Ovo je zastrašujući trenutak kad je velika bela ajkula iskočila iz okeana razjapljenih čeljusti i iznenadila pomorskog biologa.

Greg Skomal tragao je za velikim belim ajkulama kod Kejp Koda u Masačusetsu kad je ogromni predator iskočio iz vode.

Skomal, vodeći stručnjak za ajkule „Bej stejta“, stajao je na produženom luku istraživačkog broda kad je ajkula razjapljenih čeljusti skočila ispod njegovih nogu, navodi „Ivning standard“.

U video-snimku čuje se kako je doviknuo kolegi istraživaču: „Da li si video ovo?“. Potom se okrenuo i pokušao ponovo da nađe ajkule.

Shark tagged! After the rain passed the team was able to get out and @MassDMF’s Dr. Skomal, working with AWSC, just tagged this ~12’ white shark, 1/4 mile off Monomoy. That’s #9 this season. pic.twitter.com/zS33cJIdAf

— Atlantic White Shark Conservancy (@A_WhiteShark) August 9, 2018