„Za te pare kupim ugaonu“: Cena parfema razbesnela žene u Srbiji, vredi li toliko?!

Cena jednog parfema svojevremeno je izazvala oštru debate na društvenim mrežama, a mnogi su se pitali da li je taj parfem zaista vredan tih para.

Naime, reč je o parfemu Bacarrat Rouge koji košta ni manje ni više – 89.305 dinara!

“Jel ovaj parfem stvarno toliko dobar?” upitala je jedna korisnica i objavila sliku parfema.

I dok su mnogi bili šokirani, bilo i onih žena koje tvrde da poseduju ovaj parfem i da se isplati.

“Sve što želim je da pomirišem ovaj parfem da vidim čemu fama. Mada imam osećaj da se oseća na tetku usedelicu”, napisala je jedna korisnica Tvitera.

Bilo je i onih koji smatraju da je bolje taj novac uložiti na letovanje ili novu ugaonu garniture:

„Za te pare mogu kupiti novu ugaonu garnituru i još mi ostane za vikend putovanje“, prenosi Stil.

