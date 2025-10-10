Ako ste mislili da su Švajcarci izmislili satove – grešite. Srbi su napravili prvi javni mehanički sat čak 200 godina pre nego što su Švajcarci osnovali svoj časovničarski esnaf. Glavni junak ove zaboravljene istine je srpski monah Lazar Hilandarac, poznat i kao Lazar Crnorizac, koji je 1404. godine izradio sat za toranj Kneževog dvora u Moskvi.

Ko je bio Lazar Hilandarac i kakav je sat napravio?

Lazar je bio srednjevekovni srpski monah, časovničar i vizionar. Njegov sat je bio tehničko čudo – radio je bez greške 217 godina, pokretan pomoću tri tega, i pokazivao čak i četvrtine sata. Bio je prvi javni sat u Rusiji, a naručio ga je knez Vasilije I. Cena izrade bila je tolika da se mogla uporediti sa vrednošću bogataške kuće.

Da li je ovo stvarno bilo pre Švajcaraca?

Da. Švajcarci su svoj prvi časovničarski esnaf osnovali tek 1601. godine. Lazarov sat je bio među prvih deset takvih u Evropi. Iako je original izgoreo u požaru, sličan sat i dalje postoji na Hilandaru – najstariji na Svetoj Gori, i što je najfascinantnije – još uvek radiSerbia.com.

Kako je moguće da se ova priča zaboravila?

1. Nedostatak promocije – Srpska tehnička dostignuća iz srednjeg veka nisu dovoljno dokumentovana.

2. Dominacija švajcarskog brenda – Švajcarci su kasnije postali sinonim za preciznost i luksuz.

3. Zanemarivanje domaće istorije – U školama se retko pominju ovakvi primeri domaće genijalnosti.

Zašto je ova priča važna danas?

Zato što pokazuje da Srbi nisu samo sledbenici, već i pioniri. Lazarov sat nije bio samo tehnički izum – bio je simbol znanja, preciznosti i kulturne razmene. U vremenu kada se sve meri u sekundama, podsećanje na ovakve priče vraća osećaj ponosa i kontinuiteta.

Kako da sačuvamo ovakve priče od zaborava?

Pišite o njima – blogovi, društvene mreže, lokalni mediji.

Uključite ih u obrazovanje – kroz radionice, predavanja, školske projekte.

Posetite mesta poput Hilandara – gde istorija još uvek kuca, bukvalno.

Najčešće dileme

Da li je Lazarov sat bio prvi u Evropi?

– Ne, ali je bio među prvih deset mehaničkih satova tog tipa.

Gde se nalazi sat sličan Lazarevom?

– Na Hilandaru – najstariji sat na Svetoj Gori, i još uvek radi.

Zašto se ne zna više o ovom izumu?

– Zato što je istorija često fokusirana na zapadne narative, dok se domaća dostignuća zanemaruju.

Da li su Srbi imali još tehničkih izuma u srednjem veku?

– Da, ali mnogi nisu dovoljno istraženi ili promovisani.

Ako vas je ova priča inspirisala – podelite je, napišite o njoj, ili je ispričajte deci. Istina ne sme ostati zaboravljena.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com