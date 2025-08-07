Zaboravljeni dragulji jezika: Znate li koja stara srpska reč je proglašena najlepšom?

Srpski jezik oduvek je bio bogat melodičnim i dubokim izrazima, a nedavna anketa pokazala je da neke od najlepših reči kriju pravu draž zaboravljenog govora. Korisnici interneta su se uključili u izbor stare srpske reči koja najviše budi emocije i asocijacije na tradiciju.

Kako je sprovedena anketa

Jedan od najuticajnijih jezičkih profila na Instagramu, „Dnevna doza pravopisa“, pozvao je pratioce da predlože i glasaju za svoje omiljene stare srpske reči. Nakon što su korisnici mesecima delili lične favorite, napravljen je uži izbor od deset termina, a potom i zvanična online anketa.

Reč koja je odnela titulu

Gotovo jednoglasno, titulu najlepše stare srpske reči ponela je „dabome“. Ovaj izraz koristi se za pojačavanje tvrdnje i znači „tako je“, „naravno“, „podrazumeva se“ ili „bez sumnje“. Njena toplina i jednostavnost osvojile su glasače širom regiona.

Ostalih devet dragulja jezika

10. blagoslov

9. obrazovanje

8. vazda

7. onomad

6. dika

5. čojstvo

4. blagodarnost

3. čedo

2. ognjište

Ove reči, svaka na svoj način, čuvaju duh prošlih vremena i pozivaju nas da u govoru sačuvamo delić tradicije.

A vi? Kada ste poslednji put izgovorili neku od ovih reči i koja vam je najdraža?

Pišite nam u komentarima!

