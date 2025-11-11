Zagledajte se u crveni krug 3 sekunde: Ako uspete da vidite šta se nalazi u njemu, posebno ste nadareni

Zagledajte se u crveni krug 3 sekunde. Samo posebno nadareni vide skrivenu životinju! Proverite da li ste i vi među njima.

Genijalna iluzija! Zagledajte se u crveni krug na slici i dokažite da je vaš um oštriji od 90% ljudi. Šta ste videli?

Jedna lukava optička iluzija raširila se među korisnicima interneta i zbunila sve. A sve što se vas traži je da se koncentrišete na crveni krug i kažete šta vidite.

Sliku je podelila Instagram stranica pod nazivom Optičke iluzije, sa natpisom „Napišite nam u komentarima šta vidite pomoću emodžija!“

Na slici je veliki crveni krug, iznad kojeg piše: „Vidite li nešto? Smirite svoj um i zagledajte se u ovaj crveni krug.”

Slika koja je brzo postala vitalna mnoge je i razbesnela da se pitaju da je to samo fotografija. Ali u stvarnosti, crveni krug je test za oči, koji je navodno kreirao Džek O’Nil u Playbuzz-u. Prema testu, dok mnogi mogu da vide sliku unutar crvenog kruga, neki neće moći ništa da shvate u njoj.

Dakle, sada počinjete svoj test. Dobro se koncentrišite i sagledajte taj crveni krug i posmatrajte šta vidite.

Rešenje: Da li ste videli konja?

Da li ste mogli da vidite životinju ili niste mogli da vidite ništa? Pa, u svakom slučaju, niste bili sami. Kako je bezbroj korisnika učestvovalo u ovoj viralnoj optičkoj iluziji, preplavili su odeljak za komentare svojim odgovorima. Nekoliko korisnika je tvrdilo da su videli sliku „konja“ između crvenog kruga, što je pravi odgovor, jer crveni krug krije sliku konja, koji na leđima ima sedlo i stoji u travi.

Mnogi su stalno uzimali imena različitih životinja kao što su „krava”, „pas”, „lav” pa čak i „magarac”, što bi za njihove oči moglo biti varka i pomešali su sliku konja sa ovim životinjama.

Međutim, veliki broj korisnika je tvrdio da ne mogu da vide nijednu sliku. Jedan je napisao: „Zbunjen sam“, a drugi je prokomentarisao: „Ništa“.

Koliko je vaš um oštar?

Da li ste uspeli da uočite životinju u crvenom krugu?

Ako jeste, vaša sposobnost percepcije je iznad proseka! Podelite ovaj izazov i testirajte oštrinu svojih prijatelja.

