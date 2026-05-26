Nije zbog lopova: Čemu zapravo služe zakrivljene rešetke na prozorima?

Zakrivljene rešetke deluju kao običan ukras. Prava namena ovog prostora potpuno menja ugao gledanja na stare zgrade. Pročitajte zašto.

Težak komad kovanog gvožđa na prozorima prizemlja prva je linija odbrane od lopova. Ipak, one prepoznatljive, trbušaste i zakrivljene rešetke uopšte nisu izmišljene da bi zaustavile provalnike – njihova prava namena je daleko pitomija i potpuno će vas iznenaditi.

Majstori su ovaj specifičan oblik razvili pre više od jednog veka iz potpuno praktičnog razloga, kako bi olakšali svakodnevni život stanarima u gusto naseljenim gradskim ulicama.

Zašto španske rešetke imaju „stomak“?

Šetajući starim delovima Napulja, Valensije, pa i starog Beograda, da ove rešetke koje kao kavez štrče sa fasada. Klasičan, ravan metal na prozoru stvara neprijatan osećaj zatvora i klaustrofobije. Zato su stari kovači smislili genijalno rešenje: iskrivili su donji deo gvožđa i tako stvorili dragocen prostor na spoljnom zidu.

Taj „stomak“ na rešetkama omogućio je domaćicama da na uske prozore bezbedno postave teške saksije sa cvećem i dobiju mali, privatni vrt nad ulicom.

Istovremeno, to je omogućilo stanarima da se nagnu kroz prozor i pogledaju šta se dešava na ulici, a sam specifičan luk imao je još jednu genijalnu funkciju – odbijao je kišnicu dalje od zida i olakšavao provetravanje tokom letnjih pljuskova.

Arhitektonski trik iz vremena širokih haljina

Možda najlepši deo ove priče o dizajnu leži u načinu na koji su kovači uvažavali tadašnje ljudske navike. Na ostrvu Malta ovakav okvir nosi specifičan lokalni naziv trudni prozori, a direktno se vezuje za period stroge viktorijanske mode.

Žene su tada nosile glomazne haljine sa krinolinama koje su zahtevale ogroman prostor pri svakom koraku. Proširen donji deo pregrade dozvoljavao im je da neometano priđu staklu i posmatraju ulicu bez gužvanja skupe tkanine.

Posmatranje dešavanja u komšiluku oduvek je bilo važan segment svakodnevice pre pojave modernih ekrana. Ravan kavez vas doslovno tera da povučete glavu unazad.

Nasuprot tome, metalna zaštita sa blagim lukom nudi savršen ergonomski ugao za telo. Možete potpuno opušteno da se oslonite laktovima na okvir i razgovarate sa prolaznicima bez rizika da udarite lice u hladnu šipku.

Pametan otpor lošim vremenskim uslovima

Pored komfora i estetike, iskusni zanatlije su pažljivo razmišljali o dugotrajnosti samog objekta. Ravan ram zadržava svu vlagu neposredno uz drveni deo stakla, što vremenom sigurno dovodi do propadanja prozora.

Prepoznatljivi trbušasti luk efikasno usmerava kapi kiše dalje od zida, pa fasada ostaje suva. Postavljeni nagib ujedno otežava gradskim golubovima pravljenje gnezda, pošto ne postoji ravna površina pogodna za sletanje ptica.

Moderni aparati u starim okvirima

Istorijska rešenja ponekad savršeno posluže potpuno novim tehnološkim zahtevima modernog doba. Danas se taj isti zakrivljeni prostor u starim gradskim jezgrima masovno koristi za bezbednu montažu spoljnih jedinica klima uređaja.

Skupi aparat je zaštićen od fizičkog oštećenja sa trotoara, ima odličan protok vazduha, dok zgrada zadržava svoj prepoznatljiv stil. Nekadašnji majstori sigurno nisu predvideli plastične sisteme za hlađenje, ali su nesvesno ostavili idealno spremište za njih.

Kada sledeći put prođete pored masivne gvozdene strukture na prizemlju, probajte da prepoznate ovaj pametni detalj.

Da li ste vi do sada primećivali zakrivljene rešetke na starim zgradama u vašem gradu ili ste samo automatski ubrzali korak misleći da vlasnici čuvaju sefove u dnevnoj sobi?

