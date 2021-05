Zapanjujući snimak američke ratne mornarice – NLO uranja u okean (video)

Nedavno objavljeni snimak misterioznog letećeg objekta, koji je nastao u blizini obale Kalifornije, je autentičan, potvrdilo je američko ministarstvo odbrane. Pentagon je naveo da je snimak loptastog objekta zabeležen sa jednog od ratnih brodova mornarice i da je istraga u toku.

Snimak je objavio poznati američki filmski umetnik Džeremi Korbel. Na zrnastom snimku načinjenom infracrvenom kamerom, vidi se okrugli objekat kako lebdi iznad okeana pre nego što padne u vodu.

Nedugo pošto je video počeo da cirkuliše društvenim mrežama, iz Pentagona su potvrdili njegovu autentičnost.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7

​„Mogu da potvrdim da je video snimio pripadnik mornarice i da je u toku istraga o tom slučaju“, saopštila je Susan Gof, portparolka mornarice.

Istragu o ovom slučaju vodi specijalna grupa za neidentifikovane fenomene u vazduhu (UAPTF) formirana kao deo obaveštajnih struktura Pentagona.

Na snimku se čuju i glasovi mornara, koji su veoma iznenađeni onim što vide, a jedan od njih govori drugom da zabeleži mesto gde je objekat pao u okean.

Džeremi Korbel, koji se pored umetnosti, bavi i pravljenjem dokumentaraca o NLO, tvrdi da je video snimljen blizu San Dijega 2019. godine. Kako kaže, snimak je nastao u komandnom centru ratnog broda „Omaha“.

May 1st 2020 a classified briefing was generated about the UFO / UAP presence via the Office of Naval Intelligence. I was able to obtain information regarding these & other UAP related briefings – as well as – unclassified slides & some intriguing military captured UAP footage. pic.twitter.com/F6V9h64Qfs

— Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) April 8, 2021