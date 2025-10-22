Zaradio 100 milijardi dolara u danu, a većina za njega nije ni čula!

Za samo jedan dan zaradio je 100 milijardi dolara i postao najbogatiji čovek sveta, a za mnoge je i dalje misterija

U svetu biznisa često se govori o imenima poput milijardera Ilona Maska, Bernara Arnoa ili Džefa Bezosa. Ipak, nedavno se na listi najbogatijih ljudi planete pojavio čovek za koga većina do juče nije ni čula. Njegovo bogatstvo poraslo je za neverovatnih 100 milijardi dolara u samo jednom danu, što ga je lansiralo na sam vrh globalne liste milijardera.

Ko je tajanstveni milijarder

Suosnivač Orakla, Lari Elison, nakratko je postao najbogatija osoba na planeti nakon što je njegova neto vrednost u jednom danu, u septembru 2025. godine, porasla za više od 100 milijardi dolara, zahvaljujući snažnom rastu cene akcija Orakla.

Reč je o investitoru i preduzetniku koji je do sada uglavnom bio poznat u užim finansijskim krugovima. Njegovo ime nije imalo težinu u javnosti poput Maska ili Bezosa, ali se to promenilo gotovo preko noći. Zahvaljujući rastu vrednosti akcija kompanije kojom upravlja, njegovo lično bogatstvo dostiglo je nivo koji ga je učinio najbogatijim čovekom na svetu.

Kako je zaradio 100 milijardi dolara za 24 sata

Glavni razlog ovog naglog skoka leži u ekspanziji tržišta i rastu vrednosti akcija. Investitori su prepoznali potencijal njegovih projekata, a tržište je reagovalo burno, podižući vrednost kompanije na istorijski maksimum. Takvi nagli skokovi retko se viđaju, čak i u svetu visokih finansija, što ovaj slučaj čini još zanimljivijim.

Zašto većina ljudi nikada nije čula za njega

Za razliku od tehnoloških magnata koji su stalno u medijima, ovaj milijarder je do sada birao diskretniji pristup. Njegov fokus bio je na poslovnim rezultatima, a ne na ličnom brendiranju. Upravo zato je vest o njegovom usponu izazvala toliku pažnju – javnost je iznenada otkrila ime koje do juče nije bilo poznato široj publici.

Šta ovo znači za globalnu ekonomiju

Ovaj događaj pokazuje koliko brzo se ravnoteža moći u svetu bogatstva može promeniti. Takođe, otvara pitanja o stabilnosti tržišta i ulozi novih investitora koji tek ulaze u fokus javnosti. Stručnjaci smatraju da će njegovo ime ubuduće biti sve prisutnije u medijima, a njegovi potezi pažljivo praćeni.

