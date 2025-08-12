Zašto su flaše piva uvek zelene ili braon? Istina koju ni najveće pivopije ne znaju

Nije svejedno iz koje flaše pijete – boja može da napravi razliku.

Možda nikada niste razmišljali o tome, ali boja staklene flaše u kojoj se nalazi pivo nije slučajna. Zelene i braon boce dominiraju tržištem – i za to postoji vrlo praktičan razlog koji ima veze sa kvalitetom pića koje konzumiramo.

Braon boce štite pivo od svetlosti

Braon staklo je najefikasnije u blokiranju UV zraka. Sunčeva svetlost može izazvati hemijske reakcije u pivu, koje menjaju njegov ukus i miris – često na neprijatan način. Braon boce smanjuju rizik od takozvanog „skunk“ efekta, kada pivo dobije miris sličan znoju ili sumporu.

Zelene boce – kompromis između estetike i zaštite

Zelene boce ne štite pivo jednako dobro kao braon, ali su postale popularne iz marketinških razloga. Mnoge evropske pivare su ih koristile da se izdvoje na tržištu, pa su vremenom postale simbol „premium“ piva. Iako nude manju zaštitu od svetlosti, i dalje su bolja opcija od prozirnih boca.

Prozirne flaše – najgori izbor za pivo

Iako izgledaju moderno, prozirne flaše ne štite pivo ni od kakvog spoljnog uticaja. Pivo u ovakvom pakovanju mora da sadrži dodatke koji ga štite od svetlosti, ili da se skladišti u potpunom mraku – što je u praksi teško izvodljivo.

Zaključak – boja boce čuva ukus

Sledeći put kad birate pivo, obratite pažnju ne samo na etiketu, već i na boju stakla.

Ako želite da pivo koje kupujete zadrži svoj originalni ukus, biraj ono u braon ili zelenim bocama. Braon je najbolja zaštita, zelena je kompromis, a prozirna – rizik.

