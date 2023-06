Zavirite u podsvest: Ono što prvo vidite na slici, nagoveštava promene koje vas čekaju

Na osnovu ovog testa ličnosti možete videti šta vas čeka u budućnosti. Pročitajte čemu možete da se nadate ukoliko ste prvo uočili lice žene, kao i na šta možete da računate ako ste prvo ugledali lice muškarca.

Žena:

Ukoliko ste žensko i prvo vidite lice žene, možete da očekujete srećne i pozitivne događaje u budućnosti. Žena gleda gore, a i vi na sličan način gledate u nebo sa nadom u srcu i pozitivnošću koja vas okružuje.

Biti žensko i videti lice žene takođe ukazuje na to da ste zadovoljni onim što jeste i da uživate u svojoj individualnosti. To je pokazatelj samouverenosti.

Ako ste muškarac i vidite lice žene, fokusirani ste na suprotan pol. Ponekad vas previše pogađa ono što žene imaju da kažu.

Trenutno u vašem životu možda postoji neka ženska osoba koja vam izaziva sreću ili stres. Previše očajnički tražite njenu validaciju. Vreme je da prihvatite sebe onakvog kakav jeste, opustite se i nastavite dalje. U budućnosti vas čekaju profesionalni uspesi, pa je fokusiranje na stvari koje su zaista važne dobra ideja.

Muškarac:

Žensko ste, a vidite lice muškarca – to simbolizuje vašu želju za partnerom, ili najavljuje dolazak vašeg princa na belom konju, a možda čak i vašu vezu sa muškarcem kog ste već pronašli.

Potencijalni partneri preokupiraju vaš um, što je dobro, budući da lice muškarca simbolizuje zdrave promene u ljubavnom životu, koje su vam potrebne.

Ako ste muškarac i vidite muško lice, možda ste zabrinuti za nekog čoveka u porodici, na poslu ili čak nekog poznanika sa treninga.

On će vam biti na umu i brinuti vas, posebno kada pokušavate da zaspite. Vreme je da prestanete da mislite na to, da ne trošite ni svoje vreme ni svoje žice, jer je to nešto što će proći.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.