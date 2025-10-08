Zbog budžetske krize SAD San Francisko bez nastupa akrobatske grupe vojnih aviona

Budžetska kriza savezne vlasti SAD je „prizemljila“ akrobatsku grupu Ratnog vazduhoplovstva „Plavi anđeli“ (Blue Angels) i tokom „Nedelje flote“ u San Francisku neće biti njihovog atraktivnog, kaskaderskog učešća na aeromitingu.

Ali piloti Kraljevske kanadske vojske i Ratna mornarica Kolumbije dolaze da bi se ta manifestacija spasla, saopštili su danas njeni organizatori dodavši da će sve biti „svetske klase“.

Jedrenjak s tri jarbola „ARC Gloria“ koji je zvanični admiralski brod Ratne mornarice Kolumbije, stići će u luku San Franciska u četvrtak, a „Snežne ptice“ (Snowbirds) – akrobatska grupa Kraljevskog kanadskog vazduhoplovstva biće glavna zvezda aeromitinga predstojećeg vikenda.

Pokojna američka senatorka Dajen Fajnstin pokrenula je Nedelju flote 1981. godine, kao građansku proslavu i počast svima koji služe u oružanim snagama.

„I skoro svakog oktobra od tada, zvuk mlaznjaka postao je poznat saundtrek nad gradom“, rekao je gradonačelnik San Franciska Danijel Luri na konferenciji za štampu na gradskom Ribarskom pristaništu (Fisherman’s Warf) pod zastavama SAD, Kolumbije i Kanade.

Festival privlači preko milion posetilaca koji odsedaju u hotelima San Franciska, jedu u restoranima i uživaju u njegovoj lepoti. Ima žive muzike, razgledanja brodova i izložbe vojne spremnosti i spremnosti lokalnih službi za reagovanje na katastrofe.

