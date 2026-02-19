Zeleni krug vide svi, ali skriveni broj samo retki: Ako ga uočite, inteligencija vam je iznad proseka

Džaba gledate ako ne vidite detalje. Ovaj zeleni krug krije broj koji samo retki uoče – proverite da li je vaš IQ iznad proseka (foto).

Svi vide zeleni krug, ali samo retki primete i broj skriven u centru. Ako ste među njima, vaša inteligencija je iznad proseka i imate izuzetno oštro oko.

Pred vama je optička iluzija koja je pošteno namučila čak i one koji misle da im ništa ne promiče. Na prvi pogled, pred očima vam je samo jasan zeleni krug, ali prava zagonetka se krije dublje.

Statistika kaže da samo ljudi sa izuzetnim fokusom i natprosečnim koeficijentom inteligencije uspevaju da u roku od sedam sekundi uoče ono što je svima ostalima nevidljivo.

Test za oči i mozak: Imate li oštar vid?

Većina ljudi odustane već posle par sekundi, ubeđena da unutar boje nema ničega, ali istina je potpuno drugačija.

Iako slika deluje potpuno obično, unutar nje je vešto zamaskiran dvocifreni broj. Kvaka je u tome što vaš mozak mora da filtrira intenzivnu boju kako bi prepoznao skrivene konture u samom centru.

Sat otkucava – pokušajte da se skoncentrišete i bez varanja otkrijete šta se krije unutar zelenog kruga pre nego što vreme isteče.

Test Your Eye Comment that Hidden Number. 👍 🔥 Posted by Game Yetu on Tuesday, April 9, 2019

Mala pomoć pre nego što odustanete

Ako vam broj i dalje izmiče, ne brinite – niste jedini. Ponekad je potrebno promeniti perspektivu. Probajte da se malo odmaknete od ekrana ili da blago nakrivite telefon; često je upravo taj drugi ugao gledanja presudan da slika „klikne“.

Mnogi tek iz drugog ili trećeg pokušaja uspeju da vide ono što im je bilo pred nosom.

Može li se vid istrenirati?

Ovakve mozgalice nisu samo zabava, već odličan način da „razmrdate“ mozak i naterate ga da obrađuje informacije brže. Ako niste uspeli iz prve, to ne znači da vam fali inteligencije, već da vam je fokus trenutno popustio.

Ukoliko vam je i dalje potrebna potvrda, u pitanju je broj 55.

Da li ste uspeli da ga uočite za manje od sedam sekundi ili vam je ipak trebalo malo više vremena? Podelite iluziju i izazovite prijatelje!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com