Ženka kita oprostila se od mrtvog mladunčeta nakon punih 17 dana (video)

Ženka kita ubice prestala je da nosi mrtvo novorođenče posle najmanje 17 dana, tokom kojih je prešla 1.600 kilometara, kažu naučnici.

Ona je počela da „lovi losose u Haro Strejtu“ u blizini kanadskog ostrva Vankuver, objavio je Centar za istraživanje kitova.

„Njeno tužno putovanje je gotovo i sada se ponaša izuzetno energično“.

Kitovi ubice često nose mrtvu mladunčadi i po nedelju dana, ali naučnici veruju da ova majka „postavila rekord“.

Majka kit, poznata pod imenom J35, u poslednjih nekoliko dana privukla je svetsku pažnju.

A female orca whale who swam with the body of her dead calf for more than two weeks has stopped carrying the carcass, environmental officials say https://t.co/XEdvw43taH

— CNN (@CNN) August 13, 2018