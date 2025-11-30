Život na Aljasci na -31° Celzijusa: Kuće su bez tekuće vode, a WC bez vrata (VIDEO)

Život na Aljasci prepun je izazova, a najbolji uvid dala je mlada devojka koja već neko vreme boravi na ovom najhladnijem mestu na svetu

Loren Harst dala je na uvid svoj život u kolibi na Aljasci, gde temperature padaju i do -31 stepen Celzijusa.

Na svom TikTok je objavila video koji je ubrzo postao viralan, a pratiocima je najzanimljivi bio način na koji odlazi u toalet.

Nesvakidašnji način života, hladnoća, udaljenost od ostatka dela sveta čini njen život drugačijim i zanimljivijim.

Ona je korisnicima TikToka dala uvid u to kako izgleda njen život. Sve je objavljeno na kanalu @ekplaurmore, gde često kači sve što se dešava u ovom udaljenom delu sveta.

Loren je objasnila da u njenoj kolibi na Aljasci nema tekuće vode, vodovoda uopšte, pa zbog toga donosi pune balone iz pomoćnog objekta. A kad ide u toalet – u objektu ne postoje vrata, što znači da se potpuno smrzava kad odlazi da obavi nuždu u zimskim mesecima. Dvorište je zatrpano snegom i neprestano mora da kopa puteljak kako bi mogla da ode do WC-a.

Ona kaže da joj ne smeta što je veoma hladno, iako nije odrasla u snežnoj klimi jer je navikla na vlažnije vreme gde „hladnoća ulazi u kosti“, prenosi direktno.rs.

Dodala je kako joj ne smeta što WC nema vrata jer u blizini nema ljudi ni životinja, te može da gleda u polarnu svetlost dok obavlja nuždu. Korisnici TikToka u komentarima su se utrkivali ko će prvi da ostavi komentar.

Komentari korisnika

Korisnici TikToka pohrlili su u komentare Loreninog videa kako bi podelili svoja razmišljanja o njenoj jedinstvenoj situaciji sa toaletom.

– Moj dečko je bio u pomoćnoj kući bez vrata kada je grizli zalutao na imanje. Bio je udaljen samo dva metra – napisao je jedan korisnik.

– Moja anksioznost bi skočila svaki put kada bih otišla u toalet – dodala je druga osoba.

– Odrastao sam na Aljasci. Najhladnije što sam lično video bilo je – 63. Na kraju sam nedelju dana kuvao večeru na šporetu na drva – glasio je drugi komentar.

