Znate li koja je najbolja reč u srpskom jeziku? Za ovu još niste čuli

U oktobru 2025. godinu, treći put za redom, proglašena je nova najbolja reč u srpskom jeziku. N1 je ekskluzivno predstavio pobedničku reč — „bezrečica”.

Reč „bezrečica” predložila je Slavica Rakčević iz Beograda. Ovako je objasnila njen nastanak: bila je na kafi sa komšinicom koja je nekoliko puta izjavila „nemam reči!”, a Slavica je odgovorila: „danas si u velikoj bezrečici”. Značenje je – stanje velikog uzbuđenja kada se dogodi nešto potpuno neočekivano, lepo ili ružno. Onda jednostavno ne možemo naći prave reči.

Ova reč daje lepu sliku jednog trenutka iznenađenja i zatečenosti. Slavica je kazala da je, nakon što je otišla u penziju, fokusirala na pisanje i čitanje, ali da izraz „bezrečica” reflektuje „poslednjih godina dešavanja neobičnih stvari zbog kojih se mnogi ljudi čude”.

Osim „bezrečice”, na drugom mestu našla se i „studentoljublje”, predložena od Marijana Ilić iz Beograda. Ona je opisana kao osećanje ponosa i ljubavi zbog studenata koji „vraćaju nadu da će doći bolja vremena”. Na trećem mestu je bila „zlatotren”, autora Srđan Marčetić iz Žitišta – kratki deo dana pred zalazak sunca, kada su boje najizraženije i pejzaži najlepši.

Ovaj izbor pokazuje da i u savremenom jeziku možemo stvoriti nove izraze koji opisuju osećanja, trenutke i atmosfere koje ranije možda nismo imenovali.

