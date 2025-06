Znate li zašto vukovi zavijaju na pun Mesec?

Vuk koji zavija na Mesec je slika našeg vremena, uglavnom zahvaljujući crtanim filmovima uz koje smo odrastali. Evo zašto vukovi zavijaju na Mesec.

Često ćete pronaći fotografije i video snimke sa vukom i velikim punim Mesecom u pozadini, a u šali, mnogi ljudi će oponašati vuka i zavijati kada ugledaju pun Mesec.

Da li ste se ikada zapitali da li vukovi zaista imaju nešto protiv Meseca? Istina je ipak malo drugačija od one uz koju smo odrastali.

Vukovi su noćne životinje, što znači da su najaktivniji tokom zore i sumraka, tako da nije ni čudo što ih često viđamo sa Mesecom u pozadini. Kada zavijaju, vukovi podižu njušku prema nebu. Ali, vukovi zavijaju na isti način i tokom dana.

Vukovi podižu njušku prema nebu kako bi povećali akustiku poziva (zavijanja) koji se može čuti na udaljenosti od preko 6 kilometara. Za vukove, zavijanje je izuzetno važno.

Ono im služi kao lepak koji drži čopor zajedno. S obzirom da jedan čopor vukova pokriva ogromno područje, oni se često razdvajaju kako bi imali veće šanse da ulove plen. Kada se to konačno desi, vukovi počinju da zavijaju i prizivaju ostale na gozbu.

Zavijanje im služi i da upozore druge čopore da se drže podalje od njihove teritorije. Ponekad su vukovi i neobično tihi. To uglavnom znači da spremaju napad na drugi čopor tako što će im se prišunjati i napasti ih iz zasede. Činjenica je da je glavni uzrok smrti vukova – drugi vukovi.

Svaki vuk zavija drugačije, a to znači da oni mogu prepoznati jedni druge u mraku. Alfa mužjaci i veći vukovi proizvode dublje tonove, dok niže rangirani vukovi u čoporu proizvode više tonove.

Nije retkost da ženka odabere partnera na osnovu zvuka zavijanja. Što mužjak proizvodi dublji zvuk, to je veća šansa da će ga ženka odabrati. Po dubini tona zavijanja možemo odrediti i agresivnost čopora. Ako alfa mužjak zavija jako dubokim tonovima, to znači da je on, a samim tim i čopor, postao izuzetno agresivan.

Dakle, vukovi zavijaju iz više razloga, ali zavijanje na Mesec sasvim sigurno nije jedan od njih. Vuk koji zavija na Mesec postao je ikona našeg vremena, uglavnom zahvaljujući crtanim filmovima uz koje smo odrasli. Ali, u realnosti, to i nema neke povezanosti.

