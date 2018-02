Od ove fobije danas pati ogroman deo čovečanstva

Iracionalni strah da će ostati bez mobilnog telefona oseća sve veći broj ljudi, verujući da je ravno katastrofi izgubiti svoj „smartfon“, biti „van dometa” ili ostati sa praznom baterijom.

Mobilni telefoni, posebno oni „pametni”, u velikoj meri su ušli u naš svakodnevan život, a sudeći prema istraživanjima veliki broj ljudi, naročito mlađih, počeo je da ih doživljava kao deo svoje ličnosti.

Prema jednom britanskom istraživanju dve trećine populacije ima znake nomofobije, to jest iracionalnog straha da će ostati bez mobilnog telefona

Žargonska kovanica

Iako izraz nomofobija deluje veoma stručno, u pitanju je žargonski izraz u kome je reči fobija, koja označava neki iracionalni strah, dodata kovanica no-mo, sastavljena od dva prva slova početaka engleskih reči no, bez i mobil, mobilni telefon.

Iako na ovu vrstu ponašanja možemo gledati kao na fobiju, ona je samo simptom nečeg dubljeg, a to je stanje zavisnosti od mobilnog telefona. Ljudi postaju zavisni onda kada pogrešno veruju da ne mogu živeti ili preživeti bez nečega bez čega zapravo mogu. Ova zavisnost je u daleko većem broju prisutna u mlađim generacijama nego među starijim. Dok su starije generacije formirale svoju ličnost u ono vreme kada nisu postojali pametni telefoni, mlađe generacije izgrađuju svoju ličnost uz mobilni telefon, koristeći sve njegove mogućnosti, tako da ga u psihološkom smislu „ugrade” u svoju ličnost. Američki psiholog Džin Tvengi smatra da je to glavni razlog za promene u načinu života mladih, koji su rođeni nakon sredine devedesetih i koji pripadaju takozvanoj „generaciji Z”.

Naziv telefon nije tačan naziv za spravu višestruke namene, koje mogu da zadovolje veliki broj potreba nekog pojedinca. Pored toga što može da telefonira i razmenjuje poruke, osoba može da: sluša muziku, gleda filmove i serije, snima fotografije visokog kvaliteta, uključujući selfije, surfuje po internetu, čita elektronske knjige, pronalazi put do određene adrese, kao i da bude stalno prisutna na svojim omiljenim socijalnim mrežama i tako bude u kontaktu sa velikim brojem ljudi.

S obzirom na ovako veliki broj različitih funkcija, nije čudo što se veliki broj ljudi „druži” sa svojim mobilnim telefonom i do devet sati na dan. Njihov mobilni telefon je poslednje što vide pre nego što utonu u san i prvo što vide nakon buđenja. Neki se bude i noću da bi proverili da li su dobili poruku ili da bi videli koliko ljudi je „lajkovalo” neku njihovu objavu na socijalnoj mreži.

Simptomi nomofobije pojavljuju se u situaciji koju osoba doživljava kao katastrofu: da ne može da koristi svoj mobilni telefon, bilo zbog toga što ga je izgubila, bilo što „nije u dometu”, bilo što se njegova baterija ispraznila. U takvoj situaciji nomofobična osoba doživljava snažnu neprijatnu emociju, od anksioznosti, preko panike, do depresivnosti. Neki istraživači nomofobije to povezuju sa strahom da se ne bude u kontaktu, da se bude izolovan, a drugi sa strahom od propuštanja, to jest sa strahom da osoba neće biti u toku sa dešavanjima na socijalnim mrežama.

Da bi izbegla za nju katastrofičnu situaciju, nomofobična osoba opsesivno primenjuje čitav niz preventivnih mera: stalno proverava gde joj je mobilni telefon, nosi rezervnu bateriju ili, čak, rezervni telefon, nikada ne ide bez punjača….

Sa telefonom i na tuširanje

Definicija svake fobije je takva da osoba sama uviđa da ima iracionalni strah i da želi da ga se oslobodi. Taj uslov nomofobija ne ispunjava jer osoba koja je u velikoj meri zavisna od svog mobilnog telefona u tome ne vidi nikakav problem. Ono što ona vidi kao problem je nemogućnost da ga koristi. Zato dijagnozu nomofobije ne postavlja sama osoba, već ljudi u njenom okruženju. A kada neko u nečemu ne vidi problem, tada nema ni želju da se podvrgne bilo kakvom obliku terapije.

Kada sa strane posmatramo nečiji odnos prema mobilnom telefonu tada treba biti oprezan. Kako razlikovati da li je neko nomofobičan ili je samo zaljubljen u neku osobu? Ne možemo razlikovati jer se zaljubljeni ponašaju na istovetan način kao i nomofobični, tako da se ni oni ne razdvajaju od svog mobilnog telefona ni kada se tuširaju. Na to nas upozorava duhoviti spot koji je proizvođač telefona „Huawei” lansirao povodom predstojećeg Dana zaljubljenih: da je sa druge strane neko ko nam je važan.

(Zoran Milivojević, „Politika“)