Ne pokušavajte: ovo je 5 najgorih dijeta slavnih ličnosti

Britanska dijetetska asocijacija – BDA, smatra da se neki ljudi opredeljuju za nezdrave načine mršavljenja koji često imaju podršku poznatih ličnosti. Zbog toga je ova asocijacija napravila listu najgorih dijeta koje su popularisale slavne osobe.

Dukan dijeta

Ova dijeta predstavlja komplikovan način ishrane koji počinje periodom bez uglaljnih hidrata i proteina radi naglog mršavljenja. BDA kaže da su pobornici ove dijete Dženifer Lopez i Žizel Bunšen.

BDA smatra da postoji malo pouzdanih naučnih podataka koji stoje iza plana ishrane koji ograničava određene grupe namirnica, kalorija i veličinu porcije. Ova asocijacija ne preporučuje izbacivanje grupe namirnica iz ishrane, a i tvorac ove dijete, dr Pijer Dukan, sam je priznao da njegov plan ishrane može imati neželjene efekte, uključujući nedostatak energije, zatvor i neprijatan zadah.

Ketogena enteralna ishrana

Za 10 dana, koliko traje ova dijeta, tečna formula unosi se direktno u želudac, kroz plastičnu cev koja ide kroz nos. Električna pumpa prenosi oko 2 litra hrane tokom 24 časa. Ova vrsta dijete popularna je kod mnogih top-modela i drugih poznatih ličnosti.

Ljudi na ovoj dijeti trebalo bi da vode svoj život normalno za vreme trajanja dijete, onoliko koliko je moguće voditi normalan život noseći sa sobom pumpu i tečnost tokom celog dana.

Budući da hrana ide direktno u stomak, ljudi ne osećaju glad. Osobe na ovoj dijeti mogu da provedu najviše sat vremena dnevno bez pumpe sa hranom, a osim toga, dozvoljeno im je da uzimaju vodu, nezaslađeni crni čaj i kafu.

BDA smatra da je ova metoda šokantna i upozorava da je uz nju moguća potreba za upotrebom laksativa kako bi se nadoknadio nedostatak vlakana u ishrani.

Dijeta sa infuzijom

Ako hranjenje putem cevi kroz nos nije dovoljno ekstremno, šta mislite o hranljivoj tečnosti koja se unosi infuzijom, poput one koja se koristi u bolnicama. Ova formula često predstavlja skupoceni miks vitamina B i C, magnezijuma i kalcijuma. U poznate sledbenike ove dijete spada i Rijana.

BDA kaže da postoji vrlo malo dokaza da ova dijeta funkcioniše, a neželjeni efekti uključuju vrtoglavicu, infekcije, zapaljenje vena i mogući anafilaktički šok.

Alkoreksija

Još jedna popularna dijeta među osobama sa crvenog tepiha podrazumeva smanjenje unosa kalorija iz hrane koje se nadoknađuju alkoholnim pićima.

Alkohol sadrži kalorije, ali i veoma malo hranljivih sastojaka, pa je očigledno da se na ovaj način uskraćuje unos ogromne količine hranljivih materija koje su nam potrebne da bismo ostali zdravi.

BDA smatra da je dijeta sa veoma malim unosom kalorija dovoljno loša i bez alkohola. Osim toga, takva dijeta mogla bi da podstakne sve ono loše što dolazi sa prekomernom upotrebom alkohola, kao što su bolesti jetre, na primer.

Osobe na ovoj dijeti veoma lako mogu postati slabe, umorne i razdražljive. A jedina dobra stvar ove dijete je što podseća ljude da i alkohol sadrži kalorije.

Dijeta od šest nedelja

Ovaj plan za ekstremno mršavljenje podrazumeva veliki gubitak težine za samo šest nedelja. Autor ove dijete preporučuje vežbanje svakog jutra nakon što popijete crnu kafu. Nakon toga, sledi hladan tuš, da biste naterali svoje telo da sagori višak masti kako bi održalo toplotu.

Doručak se odlaže za deset sati, što praktično znači da većina ljudi na ovoj dijeti preskoči doručak. Voće i grickalice su izbačeni iz plana ove dijete, što je loše, jer nam voće daje dosta vlakana, vitamina i minerala. Sa druge strane, u ovakvom načinu ishrane postoji dosta proteina.

BDA smatra da ovakva dijeta može dovesti do poremećaja u ishrani.

Slavne ličnosti na dijeti

Ponekad ljudi iz Holivuda koriste ekstremne metode kako bi postigli ekstremne rezultate, međutim oni to uglavnom rade na kontrolisan način, uz stručnu pomoć i negu ličnih nutricionista i trenera.

Sa druge strane, ne oslanjaju se sve slavne ličnosti na ovakve bizarne dijete. Mnogi od njih to rade na zdrav način, sa kontrolisanim porcijama, redovnim vežbanjem i dugotrajnom zdravom ishranom, ali u medijima se uglavnom može čuti o krajnostima do kojih neke slavne ličnosti idu.

Savet Britanske dijetetske asocijacije ističe: „Ako neka dijeta zvuči previše dobro (brzo i kratko) da bi bila istinita, najverovatnije i neće biti istinita.“

Podsećamo da su sve dijete koje se baziraju na brzom kratkotrajnom smanjenju telesne težine nezdrave i sa velikim „jo-jo“ efektom. Ako želite da stvarno smanjite telesnu težinu i očuvate zdravlje, treba da se posavetjete sa stručnjakom, a to podrazumeva dugotrajne promene životnih navika: više manjih obroka u toku dana, manje kalorične hrane na trpezi, redovne fizičke aktivnosti, više tečnosti i više voća i povrća.