Biblijska dijeta na društvenim mrežama postala viralna, evo zbog čega je fenomen

U poslednje vreme Biblijska dijeta je novi trend na internetu, osvaja društvene mreže. Ova neobična dijeta inspirisana biblijskom ishranom postala je pravi hit na društvenim mrežama, a promovišu je brojni hrišćanski influenseri.

Stručnjaci, međutim, upozoravaju da ne postoje naučni dokazi koji potvrđuju tvrdnje o njenim efektima na kožu, emocionalno stanje ili međuljudske odnose.

Ipak, intenzivna promocija na internetu pretvorila je ovaj način ishrane i učinila da Biblijska dijeta bude viralan fenomen koji se širi društvenim mrežama.

Šta podrazumeva „biblijska ishrana“?

Ovaj način ishrane bazira se na namirnicama koje su se konzumirale u antičko doba. Fokus je na hrani iz prirodnih izvora, kao što su:

Mleko i jaja

Riba i sardine

Kvasni hleb

Povrće i meso

Ključni princip dijete je drastično smanjenje unosa ultraprerađene i brze hrane. Za razliku od mnogih modernih dijeta, ovde nema strogog brojanja kalorija niti potpunog izbacivanja određenih grupa namirnica.

Influenseri i komercijalizacija

Zagovornici na internetu tvrde da ovakva ishrana donosi blagostanje, bolji izgled kože i kose, pa čak i emocionalnu ravnotežu. Jedna od najpoznatijih promoterki je Kejla Bandi, američka kreatorka sadržaja sa stotinama hiljada pratilaca.

Kejla tvrdi da se ove dijete pridržava godinama i da je ona ključna za njeno opšte dobro stanje. Svoju popularnost je pretvorila u komercijalnu aktivnost nudeći digitalne vodiče i programe obuke za ovaj stil života.

Kritika stručnjaka

Iako je sada viralna, ideja o ishrani inspirisanoj Biblijom nije nova. Interesovanje je nedavno ponovo rasplamsao pokret „Učinimo Ameriku ponovo zdravom“ (MAHA). I slični koncepti popularni su još od početka 2000-ih kroz bestselere kao što su: „Dijeta stvaraoca“ (2004), te „Edenska dijeta“ (2008), dr Rite Hankok.

Nutricionisti i istraživači posebno ističu skepticizam Prema njima ovakva ishrana drevnih naroda ne može se direktno porediti sa savremenim standardima. Današnja nauka ima daleko naprednije razumevanje vitamina, minerala i specifičnih potreba ljudskog organizma u odnosu na antičko doba.

