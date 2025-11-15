Doktor holivudskih zvezda osmislio magični napitak: Skida 7 kilograma za samo 3 dana

Doktor tvrdi da jetra često ne može dovoljno brzo filtrirati toksine, što dovodi do njihovog skladištenja u masnim ćelijama

Doktor Mehmet Oz, poreklom iz Turske, postao je poznat po svom detoks planu koji tvrdi da možete izgubiti čak sedam kilograma za samo tri dana

Njegov napitak za mršavljenje sastoji se od mešavine vode, zelenog čaja, soka od limuna, krastavca, mente i kajenske paprike. Tvrdi da je „isproban i testiran kako bi pomogao povratku tela u proces mršavljenja.“

Kako to tačno izgleda?

Plan podrazumeva unos četiri ili više čaša vode za detoksikaciju kako biste ubrzali rezultate dok jedete zdravu hranu. Doktor tvrdi da nećete osećati glad. Jedan od glavnih ciljeva detoksikacije vodom je očistiti creva na zdrav način.

Detoksikacija je posebno važna jer su mnogi ljudi preopterećeni toksinima apsorbovanih iz ostataka pesticida na hrani, zagađenog vazduha i drugih izvora. Jetra često ne može dovoljno brzo filtrirati te toksine, što dovodi do njihovog skladištenja u masnim ćelijama. Kako se toksini eliminišu iz tela, masnoće se brže sagorevaju. Antioksidansi prisutni u zelenom čaju takođe mogu ubrzati metabolizam za 35 odsto.

Recept slavnog doktora

Recept za ovaj moćan napitak uključuje pet šoljica hladne filtrirane vode, tri šoljice jakog zelenog čaja (kuvanog i ohlađenog), jedan srednji krastavac s korom narezan na kriške, sok od pola limuna, četvrtinu šoljice svežeg lista mente i pola kašike kajenskog praha. Svi sastojci se mešaju i ostavljaju u frižideru, a preporučuje se da se pije sat vremena pre obroka.

Osim detoksikacije, doktor Oz takođe savetuje da se pridržavate ishrane koja uključuje neprerađenu hranu, zdrave masti, visokokvalitetne proteine i voće i povrće bogato vlaknima i antioksidansima kako biste postigli najbolje rezultate u procesu mršavljenja.

Ko je doktor Oz?

Mehmet Oz je rođen 11. juna 1960. godine u Klivlendu, Ohaju, SAD. Iako je poreklom iz Turske, diplomirao je na Univerzitetu Harvard 1982. godine i postao je poznat kao kardiohirurg.

