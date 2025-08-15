Jede se samo 3 večeri, a čini čuda: Zbog ovog jednog recepta stomak će vam biti ravan kao daska

Trebaju vam samo 3 namirnice koje svako ima u kući.

Želite da vam stomak bude manji, struk tanji, a telo očišćeno od naslaga masti? Onda je ovaj recept idealno rešenje za vas. Jede se tri dana, obavezno zaredom, a idealno je da ga pojedete umesto večere.

Ova vitaminska bomba učiniće pravo čudo za vaš stomak, i spolja i iznutra. Caka je u tome što će očistiti masnoće, naslage i sve ostatke iz vaših creva, pa će nadutost nestati, a vi ćete već za tri dana izgledati mnogo mršavije.

Naravno, važno je da se u toku dana ne prejedate i da bar ta tri dana ne jedete industrijske slatkiše i da pijete minimum dve litre vode dnevno.

Potrebno je:

glavica kupusa,

2 cvekle, 2 šargarepe,

limunov sok,

5 kašika maslinovog ulja

Priprema:

Izrendajte kupus, cveklu i šargarepu. Dodajte malo začina po vašoj želji, peršun ili celer, pa izmešajte povrće, ocedite tečnost, pa prelijte salatu sokom od jednog limuna. Na kraju dodajte maslinovo ulje i vaš vitaminski obrok je gotov.

Veoma je važno da u salatu nikako ne dodajete so. Jedite svako veče bar tri sata pre spavanja, minimum tri dana i već tada ćete primetiti sjajne rezultate. Ova salata preporodiće vaše telo zbog sastojaka koji obiluju vitaminima, mineralima, vlaknima i pektinom, koji će vas zasititi, dati energiju, poboljšati varenje i regulisati probleme sa crevima.

Ako vam se dopadne, slobodno možete da nastavite da konzumirate ovu salatu i narednih dana, ali posle sedam dana napravite pauzu.

