Najstarija tehnika za mršavljenje: Dovoljna je samo šaka ovoga pred spavanje i dijeta vam ne treba

Jedna šaka biće vam sasvim dovoljna, definitivno će vam pomoći da smiri želudac, olakša varenje i poboljša san.

Dešava li vam se da vam želudac šalje signale da je prazan, a vi ste otišli na spavanje gladni jer niste znali šta smete da pojedete?

Gomilanje kilograma je često glavni razlog zašto se izbegava hrana pre spavanja. Međutim, nekim ljudima je baš neophodan kasni obrok, a tu su osobe s dijabetesom, niskim nivoom šećera u krivi ili osobe koje se bude tokom noći zbog povećanog kortizola.

Postoji namirnica koja će vam ubrzati varenje, poboljšati san i olakšati proces mršavljenja.

U pitanju su orasi.

Prema rečima nutricionistkinje Trejsi Lokvud Bekerman, zavijanje u stomaku odaje da nam je potrebno još kalorija i nutrijent. Proteini, vitamin E, vlakna, minerali, nezasićene masne kiseline… sve to se nalazi u orasima, a samo jedna šaka oraha sadrži gotovo dvostruko više antioksidansa nego ista količina bilo kog drugog orašastog ploda.

S ovom antioksidantskom bombom ne treba preterivati jer je ona takođe kalorijska bomba pa se zaustavite na vreme, prenosi Novi.ba.

Ipak, ako želite da smršate, šaka oraha će vam samo pomoći. Smiriće vam želudac, olakšati varenje i poboljšati san.

Idealno, zar ne?

