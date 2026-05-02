Pije se pred spavanje, a kilogrami se tope do jutra: Domaći napitak od 2 sastojka koji potpuno čisti creva

Težak stomak, nadutost i osećaj da se vaga zaglavila na istom broju? Postoji jednostavan napitak za čišćenje creva koji se priprema od samo dva sastojka i pije neposredno pred spavanje.

Dok vi mirno spavate, telo radi svoj posao, a ujutru se budite laganiji, ravnijeg stomaka i bez onog neprijatnog osećaja punoće.

Zašto ovaj napitak radi baš dok spavate?

Noć je vreme kada se celo telo čisti i sređuje ono što ste pojeli tokom dana. Ako su creva troma i „zagušena“, taj proces staje i metabolizam se uspava.

Ovaj sastojak pokreće creva i izbacuje višak vode koji vas nadima. Zato se ujutru budite bez onog teškog osećaja u stomaku i vidno lakši – rezultat vidite čim stanete na noge.

Sastojci za domaći napitak pred spavanje

Recept je toliko jednostavan da nećete verovati dok ne probate.

Potrebne su vam samo dve namirnice koje verovatno već imate u kuhinji.

jedna kašika semenki chia ili lanenog semena

jedna čaša mlake vode sa kašičicom jabukovog sirćeta

Semenke ostavite da nabubre desetak minuta, pa ih sjedinite sa vodom i sirćetom. Po želji dodajte malo limuna. Ovaj napitak od dva sastojka popijte tridesetak minuta pre nego što legnete.

Šta je napitak za čišćenje creva i kako deluje

Napitak za čišćenje creva je tečna kombinacija vlakana i blagog kiselog medijuma koja podstiče prirodno pražnjenje, smanjuje nadutost i pomaže telu da izbaci višak tečnosti tokom noći. Deluje nežno, bez grčeva.

Kako napitak protiv kilograma utiče na metabolizam

Vlakna iz semenki vežu vodu u crevima i formiraju gel koji mehanički „mete“ naslage.

Jabukovo sirće, sa druge strane, može pomoći u regulaciji šećera u krvi nakon večere.

Prema istraživanju objavljenom u časopisu „BMC Complementary Medicine and Therapies“, konzumacija jabukovog sirćeta povezana je sa skromnim padom telesne težine i obima struka kod osoba sa prekomernom kilažom.

Rezultati nisu magični preko noći, ali uz redovnu primenu razlika se vidi za nedelju do dve. Najvažnije je biti uporan i ne preskakati večernju rutinu.

Najčešće greške pri pripremi pića za mršavljenje noću

Mnogi piju ovaj napitak danima i ne vide rezultat. Razlog je obično u detaljima koje preskaču.

koriste vrelu vodu, koja uništava korisne enzime

stavljaju previše sirćeta, pa nadražuju želudac

piju ga uz tešku, masnu večeru i očekuju čudo

odustanu posle tri dana jer „ne radi“

Probajte da večeru pojedete bar dva sata pre napitka. Birajte lagana jela, povrće i belančevine. Bez ove kombinacije nijedan trik ne pomaže.

Kome napitak za čišćenje creva ne odgovara

Iako je sastav prirodan, nije za svakoga. Osobe sa čirom na želucu, refluksom ili osetljivim varenjem treba da se posavetuju sa lekarom. Trudnice i dojilje neka preskoče sirće. Slušajte svoje telo i prekinite ako osetite nelagodu.

Da li se napitak za čišćenje creva pije svako veče

Može se piti tri do četiri puta nedeljno tokom dve nedelje, pa napraviti pauzu od sedam dana zbog osetljivosti creva.

Mogu li deca da piju ovaj napitak pred spavanje

Ne preporučuje se deci mlađoj od dvanaest godina, jer su im creva osetljivija na vlakna i kiselinu iz sirćeta.

Posle koliko dana se vide prvi rezultati

Većina ljudi primeti manju nadutost već posle tri jutra, dok se manjak kilograma vidi tek nakon sedam do deset dana.

Ovaj tekst je informativnog karaktera i ne predstavlja medicinski savet. Za sve zdravstvene odluke konsultujte svog lekara.

